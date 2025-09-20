Хеттрик на Хари Кейн продължи перфектния старт на Байерн в Бундеслигата

Байерн (Мюнхен) постигна успех с 3:1 в гостуването си на Хофенхайм в мач от четвъртия кръг на Бундеслигата. Звездата на баварците Хари Кейн (44’, 48’, дузпа, 77’, дузпа) се отличи с хеттрик, разписвайки се на два пъти до дузпа и веднъж от корнер, а почетното попадение за домакините бе дело на Владимири Цоуфал (82’). Резервата Серж Гнабри (99’) пък оформи крайния резултат дълбоко в добавеното време. Тимът на Кристиан Илцер има за какво да съжалява след този мач, тъй като домакините можеха да стигнат и до нещо повече, особено през първата част, когато пропуснаха няколко много добри положения. Венсан Компани пък бе дал почивка на част от основните си футболисти, които през седмица дадоха успешен старт на тима в Шампионската лига, надделявайки над Челси.

❤️🤍 11 G/A in the last 4 games for Harry Kane… one more hat-trick scored today. 🌪️ pic.twitter.com/32O0H6Wred — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2025

Двубоят започна доста добре за играчите на Хофенхайм, които владееха инициативата в началните минути. Те пропиляха златна възможност да излязат напред в резултата след четвърт час игра, когато Мануел Нойер сгреши при подаването и прати топката в краката на Аслани, но той нацели само гредата. Няколко минути след това съдията бе привикан да прегледа положение за дузпа в полза на Байерн, но потвърди първоначалното си решение, че нарушение няма. Домакините продължиха да изглеждат по-напористия тим, но не бяха достатъчно ефективни. Така класата на гостите се оказа решаваща минута преди края на първата част, когато Хари Кейн се позиционира отлично при един корнер и откри резултата.

Ситуацията за Хофенхайм се влоши значително още с началните секунди на второто полувреме, когато Робърт Хартман посочи бялата точка в полза на баварците, а Кейн отново демонстрира безпогрешния си мерник и покачи преднината на своя тим. Играчите на Кристиан Илцер отново показаха добри неща в атака в следващите минути, но тонусът в играта им видимо спадна след получените два гола. Така четвърт час преди края се стигна до втора дузпа в полза на Байерн, макар да останаха сериозни въпросителни относно правилността на това решение. Капитанът на английския национален тим отново бе напълно безкомпромисен и оформи своя хеттрик.

Пет минути по-късно Владимир Цоуфал вкара почетно попадение за иначе добре представящия се Хофенхайм след изненадващо изпълнение на фал от сериозен ъгъл, което обаче бе отклонено от Кимих и влетя неспасяемо в мрежата на Нойер. До края на срещата играчите на Байерн изцяло държаха инициативата и пропуснаха няколко много добри ситуации за нов гол. Такъв все пак падна дълбоко в добавеното време, когато резервата Серж Гнабри стигна до една успоредно пратена топка и я прати в мрежата, за да оформи единствено крайния резултат.

По този начин футболистите на Венсан Компани постигнаха четвъртата си поредна победа в Бундеслигата и затвърдиха отличния си старт на сезона. От своя страна Хофенхайм е осми с два успеха и две поражения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages