Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

  • 25 сеп 2025 | 00:48
  • 5258
  • 1

Лудогорец надигра с 2:1 Малмьо като гост в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа и счупи шестгодишния карък без успех при визитите си на този етап във втория по сила европейски клубен турнир.

Престижният успех над скандинавския гранд бе гарниран и с два куриоза, в които дейно участие взеха “звезди” на “орлите”.

Първият дойде в края на мача, когато Диниш Алмейда направи знак към резервната скамейка след атака на българския шампион и малко по-късно отстъпи мястото си на Вердон. Оказа се, че защитникът не е настоявал за смяна, а е показал с жест, че иска да пие вода. Смяната обаче бе факт, а Алмейда започна да жестикурила на пейката недоволен, че не е бил разбран, но наставникът Руи Мота подходи с разбиране и успокои защитника.

Малко по-късно, секунди след края на срещата, и Видал се забърка в куриоз. Падт изрита топката напред, а реферът наду свирката за край на мача. Крилото на Лудогорец обаче не чу съдийския сигнал, овладя подаването на вратаря и реализира, а след това съблече фланелката си и започна да се радва тичайки около феновете на Малмьо. Настъпи разправия между състезатели на двата отбора, но в крайна сметка всичко приключи без някакви по-сериозни ексцесии.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 43649
  • 118
Мартин Минчев блести при разгромна победа на Краковия

Мартин Минчев блести при разгромна победа на Краковия

  • 24 сеп 2025 | 20:43
  • 2138
  • 0
Станислав Шопов с гол за Осиек

Станислав Шопов с гол за Осиек

  • 24 сеп 2025 | 20:26
  • 1879
  • 0
Стоичков: България беше над всичко! Бях най-щастливият на света!

Стоичков: България беше над всичко! Бях най-щастливият на света!

  • 24 сеп 2025 | 20:14
  • 1768
  • 1
Ботев (Ихтиман) срази Балкан (Ботевград) за купата на АФЛ

Ботев (Ихтиман) срази Балкан (Ботевград) за купата на АФЛ

  • 24 сеп 2025 | 19:43
  • 1408
  • 1
Сливнишки герой отстрани Рилски спортист за купата на АФЛ

Сливнишки герой отстрани Рилски спортист за купата на АФЛ

  • 24 сеп 2025 | 19:31
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 43649
  • 118
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 118117
  • 287
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 19060
  • 29
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 39071
  • 62
Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 11001
  • 0