  Ерик Биле: Това е много специален момент за мен

Ерик Биле: Това е много специален момент за мен

  25 сеп 2025 | 00:42
Нападателят на Лудогорец Ерик Биле сподели първите си впечатления след победата с 2:1 над Малмьо в сблъсък от основната фаза на Лига Европа.

"Беше много важно, защото в сравнение с миналия сезон, когато играхме в Лига Европа, не спечелихме мачове. Много съм щастлив, че отбелязах за Лудогорец. Това е много специален момент за мен и съм много щастлив.

Аз съм нападател и искам да вкарвам голове. Това е моята работа. Заради това тръгнах да взимам топката (при дузпата), но след като се разбрахме, я оставих, но продължих да вярвам, че мога да отбележа", заяви нападателят на "орлите".

