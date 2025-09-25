Станич: Важно е, че започвамe по този начин в турнира

Халфът на Лудогорец Петър Станич бе изключително доволен от победата на тима с 2:1 над Малмьо в основната фаза на Лига Европа.

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

"Атмосферата тук беше страхотна, но успяхме да направим това, което планирахме и сме изключително щастливи, че спечелихме първия мач. Продължихме да сме фокусирани през целия мач. Важно е, че започвамe по този начин в турнира, но имаме още доста мачове. Това е дълго пътешествие. Мечтаем да продължим в следващата фаза", заяви халфът на "орлите".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto