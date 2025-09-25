Популярни
Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
  Станич: Важно е, че започвамe по този начин в турнира

Станич: Важно е, че започвамe по този начин в турнира

  25 сеп 2025
  • 206
  • 1
Станич: Важно е, че започвамe по този начин в турнира

Халфът на Лудогорец Петър Станич бе изключително доволен от победата на тима с 2:1 над Малмьо в основната фаза на Лига Европа.

"Атмосферата тук беше страхотна, но успяхме да направим това, което планирахме и сме изключително щастливи, че спечелихме първия мач. Продължихме да сме фокусирани през целия мач. Важно е, че започвамe по този начин в турнира, но имаме още доста мачове. Това е дълго пътешествие. Мечтаем да продължим в следващата фаза", заяви халфът на "орлите".

Снимки: Startphoto

