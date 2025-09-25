Популярни
  Руи Мота: Не вярвам в отмъщението, най-важното бе да пречупим негативната серия

Наставникът на Лудогорец Руи Мота похвали футболистите си за представянето и победата им с 2:1 като гост на Малмьо в мач от първия краг на основната фаза в Лига Европа. Така "орлите" си върнаха до някаква степен на шведите за поражението от този съперник в предварителните кръгове на ШЛ преди няколко годони. Мота обаче е категоричен, че не вярва в отмъщението.

"Много съм щастлив за победата. Работихме здраво. Мачът започна по чудесен начин за нас. Продължихме да играем добре и след първия, и след втория гол. Малмьо притежава добри играчи. Можехме да затворим мача доста рано. Получихме нелеп гол, но показахме колко опитен отбор сме.

Това беше най-силното ни първо полувреме. Да играеш в Европа и да имаш такъв чудесен ден. Но имахме и други добри първи полувремена.

Положението е такова, каквото е. За мен добрата новина е, че се възползвахме от шансовете и спечелихме мача.

Не вярвам в отмъщението, а в настоящето. Най-важното за мен е победата и да пречупим негативната серия при гостуванията.

Нищо не е по-различно. Опитваме се да печелим всеки мач. Следващия път излизаме със същата цел", каза Мота след успеха.

