Феновете на Дунав определиха най-добрия футболист на отбора за 2025 година

  • 18 дек 2025 | 18:29
Феновете на Дунав определиха най-добрия футболист на отбора за 2025 година

Капитанът на Дунав Камен Хаджиев е избран за "Футболист на годината" за 2025 година на "драконите". Той е получил доверието на 91 души в анкетата във "Фейсбук" на феновете на русенския отбор. 

Дунав (Русе) подготвя промени заради efbet Лига
Дунав (Русе) подготвя промени заради efbet Лига

Те отбелязаха, че Хаджиев ще получи своята награда по време на първата официална тренировка на отбора, воден от треньора Георги Чиликов, преди пролетния дял от първенството на Втора лига, насрочена за 5 януари.

На второ място в анкетата на Дунав се нарежда Кристиян Бойчев с 19 гласа, а трети е Денислав Минчев с 14. Гласове получиха още Радослав Апостолов, вратарят Георги Китанов, Елисее Су, Марио Дилчовски, Билал Ел Баккали Салах и русенецът Димитър Тодоров, като не липсваха и коментари, че всеки един от футболистите заслужава признание за представянето на отбора през тази година. 

