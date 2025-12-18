Капитанът на Беласица претърпя операция

Капитанът на Беласица Валентин Костов премина през неизбежна операция на десния адуктор, след като повече от една година се бореше с т.нар. футболна болест. Въпреки постоянните болки и трудности, той показа истински характер и лидерство, като цяла година игра на инжекции, давайки всичко от себе си за отбора.

Операцията беше извършена в Ортопедия Горна баня, а възстановяването се очаква да продължи около 45 дни. В момента Костов се чувства добре, може да ходи леко, предстоят 2 седмици пълна почивка, след което ще започне постепенно с тичане. По прогнози на лекарите, около 25 януари ще може да се включи пълноценно в тренировките с отбора, в средата на зимната подготовка. Утре капитанът ще бъде изписан.

"Вальо, всички ти желаем бързо и пълно възстановяване, здраве и още по-силен на терена! Очакваме те скоро отново с капитанската лента и със същия несломим дух", написаха от клуба.