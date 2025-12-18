Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Капитанът на Беласица претърпя операция

Капитанът на Беласица претърпя операция

  • 18 дек 2025 | 17:01
  • 268
  • 0

Капитанът на Беласица Валентин Костов премина през неизбежна операция на десния адуктор, след като повече от една година се бореше с т.нар. футболна болест. Въпреки постоянните болки и трудности, той показа истински характер и лидерство, като цяла година игра на инжекции, давайки всичко от себе си за отбора.

Операцията беше извършена в Ортопедия Горна баня, а възстановяването се очаква да продължи около 45 дни. В момента Костов се чувства добре, може да ходи леко, предстоят 2 седмици пълна почивка, след което ще започне постепенно с тичане. По прогнози на лекарите, около 25 януари ще може да се включи пълноценно в тренировките с отбора, в средата на зимната подготовка. Утре капитанът ще бъде изписан.

"Вальо, всички ти желаем бързо и пълно възстановяване, здраве и още по-силен на терена! Очакваме те скоро отново с капитанската лента и със същия несломим дух", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

  • 18 дек 2025 | 13:28
  • 2652
  • 0
Дядо Коледа ще пее рок на "Колежа"

Дядо Коледа ще пее рок на "Колежа"

  • 18 дек 2025 | 13:18
  • 620
  • 2
Програмата на Ботев (Нови пазар)

Програмата на Ботев (Нови пазар)

  • 18 дек 2025 | 12:55
  • 422
  • 0
Определиха старта на СФК Светкавица 2014

Определиха старта на СФК Светкавица 2014

  • 18 дек 2025 | 12:42
  • 437
  • 1
Йордан Миленов за полусезона на Ботев (Нови пазар)

Йордан Миленов за полусезона на Ботев (Нови пазар)

  • 18 дек 2025 | 12:40
  • 542
  • 0
Добромир Дафинов: Знаехме, че ще е трудно

Добромир Дафинов: Знаехме, че ще е трудно

  • 18 дек 2025 | 12:22
  • 600
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 28002
  • 53
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 36949
  • 102
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 59994
  • 130
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 33124
  • 44
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 15218
  • 23
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 23951
  • 23