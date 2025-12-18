Андрей Андреев за полусезона на Септември II (София)

Много труден беше есенния полусезон на Югозападната Трета лига за втория отбор на Септември (София). Традиционните приоритети на дубълите са изграждане, развитие и интегриране на юноши в мъжкия футбол. Тревожно е обаче класирането на столичния Септември II – 16 място.

Старши треньорът Андрей Андреев коментира пред Sportal.bg .

„През лятото, стартирахме с изграждането на изцяло нов млад отбор. Започнахме първенството със загуба. След това обаче постигнахме добри резултати срещу сериозни противници. После навлязохме в тежка програма – мачове срещу отборите в челото на класирането. В тях създадохме положения, но не вкарвахме голове, а същевременно получавахме такива. Няколкото поредни лоши резултати доведоха до психически проблем у младите ни футболисти. Така в оставащите двубои до края на полусезона не постигнахме победа. Повлияха и други фактори. Борислав Маринов замина за Дунав (Русе), което е добре за него, но ние загубихме реализатор. Освен това се натрупаха кадрови проблеми – контузии и наказания. Така се стигна до вариант да играем основно с момчета, родени през 2008 година, които дебютираха в мъжкия футбол. Да, имат потенциал, липсва им опит, нужно им е време. В малко мачове игра и титулярния ни вратар Владимир Иванов. Лекуваше контузия, а и беше с първия отбор. Всичко това обяснява резултатите ни. Сега с много от момчетата се разделяме по различни причини. Това означава, че ще градим нов отбор, с ядро от родените през 2008 година. Смятам, че участията досега ще им помогнат да се представят по-добре през втората половина на първенството. В нея имаме повече домакинства. Убеден съм, че ще си запазим мястото в групата. Пожелавам на момчетата да са здрави“.