  3. Ботев (Пд) отпусна 2000 билета на Левски, на касите няма да има дори в деня на мача

  • 24 сеп 2025 | 17:25
  • 1196
  • 1
Ботев (Пловдив) пусна билетите за домакинството на Левски от отложения 6-ти кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе на 30 септември от 17:30 часа.

На “сините” са отпуснати 2000 бройки, като те ще се продават само онлайн. В деня на мача няма да има билети на каса пред сектора за гости.

“Билетите за двубоя от 6-ия кръг на Първа лига срещу „Ботев“ (Пловдив) са в продажба. Пропуските са налични единствено онлайн тук:

https://ticket.kolezha.bg/widget/19/1017/1000750

Ръководството на „Ботев“ (Пловдив) отпуска максимално допустимия по наредба брой билети – 2000. В деня на мача НЯМА ДА СЕ ПРОДАВАТ билети на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски“, гласи официалната информация на “синия” клуб.

Цената за билет в гостуващия сектор е 20 лева.

