Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Билетите за двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски вече са в продажба

Билетите за двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски вече са в продажба

  • 23 сеп 2025 | 17:16
  • 507
  • 0
Билетите за двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски вече са в продажба
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на билети за двубоя срещу Левски, информираха от клуба. Отложеният мач от шестия кръг на efbet Лига е насрочен за 30 септември (вторник) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Пропуските вече са налични и ще се продават онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин на "Колежа".

Цените на билетите са следните:

Трибуна Юг – 20 лв.

Трибуна Север – 20 лв.

Трибуна Изток – 25 лв.

Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 30 лв.

Сектор А, Блок 3, 5 – 40 лв.

Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 45 лв.

Сектор А, P2 – 80 лв.

Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 140 лв.

Сектор Гости – 20 лв.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

  • 23 сеп 2025 | 15:43
  • 5436
  • 5
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 4273
  • 20
Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

  • 23 сеп 2025 | 15:19
  • 572
  • 0
Георги Иванов и Андрей Петров присъстваха на откриването на Европейска седмица на спорта

Георги Иванов и Андрей Петров присъстваха на откриването на Европейска седмица на спорта

  • 23 сеп 2025 | 15:00
  • 669
  • 0
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 3185
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 23 сеп 2025 | 14:31
  • 1378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 7861
  • 14
Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

  • 23 сеп 2025 | 17:01
  • 1627
  • 0
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 22092
  • 70
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 4273
  • 20
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 10952
  • 11
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 3185
  • 3