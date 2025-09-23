Билетите за двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски вече са в продажба

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на билети за двубоя срещу Левски, информираха от клуба. Отложеният мач от шестия кръг на efbet Лига е насрочен за 30 септември (вторник) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Пропуските вече са налични и ще се продават онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин на "Колежа".

Цените на билетите са следните:

Трибуна Юг – 20 лв.

Трибуна Север – 20 лв.

Трибуна Изток – 25 лв.

Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 30 лв.

Сектор А, Блок 3, 5 – 40 лв.

Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 45 лв.

Сектор А, P2 – 80 лв.

Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 140 лв.

Сектор Гости – 20 лв.