Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига излязоха с позиция относно запитването на Ботев (Пловдив) и Левски защо мачът помежду им на стадион "Христо Ботев" е насрочен в работен ден в следобедните часове.

Срещата, която е отложена от шестия кръг на efbet Лига, ще се играе на 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

Ето какво гласи позицията на БФС и БПФЛ:

"Във връзка с коментарите и реакциите от страна на футболната общественост, включително на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уточняват следното относно програмата за срещите от efbet Лига:

Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон. Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 ч., тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 ч. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач.

БФС и БПФЛ остават твърдо ангажирани с равнопоставеността, прозрачността и професионализма при изготвянето на програмата.

Български футболен съюз

Българска професионална футболна лига".