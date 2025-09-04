Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 5157
  • 0
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига излязоха с позиция относно запитването на Ботев (Пловдив) и Левски защо мачът помежду им на стадион "Христо Ботев" е насрочен в работен ден в следобедните часове. 

Срещата, която е отложена от шестия кръг на efbet Лига, ще се играе на 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

В Ботев недоволни от избора на ден и час за отложения мач с Левски
В Ботев недоволни от избора на ден и час за отложения мач с Левски

Ето какво гласи позицията на БФС и БПФЛ:

"Във връзка с коментарите и реакциите от страна на футболната общественост, включително на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уточняват следното относно програмата за срещите от efbet Лига:

Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон. Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

Бултрасите скочиха на БФС
Бултрасите скочиха на БФС

УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 ч., тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 ч. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач.

БФС и БПФЛ остават твърдо ангажирани с равнопоставеността, прозрачността и професионализма при изготвянето на програмата.

Български футболен съюз
Българска професионална футболна лига".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

  • 4 сеп 2025 | 16:01
  • 444
  • 0
Валери Свиленов за гостуването в Симитли

Валери Свиленов за гостуването в Симитли

  • 4 сеп 2025 | 15:54
  • 376
  • 0
Бултрасите скочиха на БФС

Бултрасите скочиха на БФС

  • 4 сеп 2025 | 14:18
  • 1134
  • 0
"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

  • 4 сеп 2025 | 13:23
  • 12367
  • 61
Контузии в Черноморец (Балчик)

Контузии в Черноморец (Балчик)

  • 4 сеп 2025 | 13:13
  • 468
  • 0
Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

  • 4 сеп 2025 | 12:51
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 40241
  • 118
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 30776
  • 86
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 13034
  • 4
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 16184
  • 7
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 6236
  • 1