Волен Чинков получи наряда за Локо (Пд) - Левски

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за срещите от десетия кръг на efbet Лига.
25 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1:Мирослав Максимов Иванов
АС2:Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:Тодор Недялков Киров
ВАР:Мартин Живков Великов
АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Антон Симеонов Генов
26 септември 2025 г., петък, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Левски
ГС:Волен Валентинов Чинков
АС1:Мартин Емилов Венев
АС2:Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР:Станимир Лозанов Тренчев
АВАР:Димитър Димитров Димитров
СН:Вихрен Веселинов Манев
27 септември 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Септември Сф
ГС:Георги Милков Гинчев
АС1:Илиян Петров Капарашев
АС2:Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:Михаел Петков Павлов
ВАР:Валентин Станчев Железов
АВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Георги Генов Нарлев
27 септември 2025 г., събота, 20:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:Красен Иванов Георгиев
АС1:Красимир Атанасов Атанасов
АС2:Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:Любослав Бисеров Любомиров
ВАР:Димитър Димитров Димитров
АВАР:Васил Петров Минев
СН:Никола Петров Джугански
28 септември 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Славия 1913
ГС:Георги Николов Кабаков
АС1:Мартин Веселинов Маргаритов
АС2:Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:Антонио Тодоров Антов
ВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски
АВАР:Станимир Лозанов Тренчев
СН:Георги Крумов Виделов
28 септември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца
ГС:Драгомир Димитров Драганов
АС1:Димо Дамянов Вълчев
АС2:Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:Мартин Иванов Марков
ВАР:Никола Антонов Попов
АВАР:Стоян Панталеев Арсов
СН:Крум Добринов Стоилов
28 септември 2025 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Монтана 1921
ГС:Георги Петров Стоянов
АС1:Йордан Петров Петров
АС2:Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:Кристиян Николов Колев
ВАР:Владимир Вълков Вълков
АВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Кольо Димитров Данев
29 септември 2025 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС:Денислав Йорданов Сталев
АС1:Красимир Владимиров Миланов
АС2:Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:Мартин Иванов Марков
ВАР:Радослав Петров Гидженов
АВАР:Християна Красимирова Гутева
СН:Георги Владимиров Игнатов