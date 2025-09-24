Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира Левски с общо 7800 лева след последните срещи от efbet Лига. "Сините" са глобени с 3000 лева конкретно за "възпламеняване на заря" при домакинството си срещу Лудогорец от 9-ия кръг в шампионата. Двубоят, който се игра в петък, 19 септември, в София, завърши при резултат 0:0. Глобите за Славия възлизат на общо 3300 лева.
Решения - 24.09.2025 г. 9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
С предупреждения – 38 състезатели
Със спиране от състезателни права ССП лв.
Ерол Ерол Дост ФК Локомотив София 1 300
Себастиян Джон Уейд Гардинер ПФК Септември София 1 300
Идову Давид Акинтола ПФК Арда Кърджали 1 300
Владислав Севдалинов Найденов ПФК Ботев Враца 1 250
9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.
Руи Томас Фаустино Пинто ПФК Лудогорец Разград - 400
Младен Людмилов Стоев ПФК Септември София - 400
По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.
За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
ДК задължава ПФК Локомотив гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Витоша” гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
9-ти кръг ВПФЛ С предупреждения – 29 състезатели
Със спиране от състезателни права ССП лв.
Георги Николаев Бабалиев ОФК Янтра Габрово 1 150
Христо Делчев Митев ФК Черноморец Бургас 1 150
Жозе Мигел Дараме ФК Черноморец Бургас 1 125
По доклад - няма.