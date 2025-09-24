Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира Левски с общо 7800 лева след последните срещи от efbet Лига. "Сините" са глобени с 3000 лева конкретно за "възпламеняване на заря" при домакинството си срещу Лудогорец от 9-ия кръг в шампионата. Двубоят, който се игра в петък, 19 септември, в София, завърши при резултат 0:0. Глобите за Славия възлизат на общо 3300 лева.

Решения - 24.09.2025 г. 9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/



С предупреждения – 38 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП лв.

Ерол Ерол Дост ФК Локомотив София 1 300

Себастиян Джон Уейд Гардинер ПФК Септември София 1 300

Идову Давид Акинтола ПФК Арда Кърджали 1 300

Владислав Севдалинов Найденов ПФК Ботев Враца 1 250



9-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.

Руи Томас Фаустино Пинто ПФК Лудогорец Разград - 400

Младен Людмилов Стоев ПФК Септември София - 400

По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване



За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.



За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.



За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.



За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.



ДК задължава ПФК Локомотив гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Витоша” гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 3000 лева.



За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

9-ти кръг ВПФЛ С предупреждения – 29 състезатели



Със спиране от състезателни права ССП лв.



Георги Николаев Бабалиев ОФК Янтра Габрово 1 150

Христо Делчев Митев ФК Черноморец Бургас 1 150

Жозе Мигел Дараме ФК Черноморец Бургас 1 125



По доклад - няма.