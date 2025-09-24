Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Ръководството на Левски публикува отчет на приходите и разходите от участието на тима в Европа. "Сините" са изкарали от евротурнирите 6 175 374 лв., а разходите им са 1 033 361 лева.

Ето какво показва отчетът:



"Левскари,

На вашето внимание предлагаме подробен финансов отчет след края на европейското участие на "Левски".

Приходи

Награден фонд на УЕФА: 𝟐 𝟖𝟑𝟓 𝟗𝟏𝟎 лв.

Постъпления по линия на участието в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. Очаквано постъпление по сметка до края на октомври 2025 г. (съгласно регламента на УЕФА 2024–27).

Билети (европейски домакинства): 𝟐 𝟑𝟕𝟏 𝟎𝟎𝟎 лв.

Рекламни/спонсорски приходи и телевизионни права (домакинства): 𝟔𝟑𝟑 𝟒𝟔𝟒 лв.

Продажба на фен артикули (в мачови дни): 𝟑𝟑𝟓 𝟎𝟎𝟎 лв.

Разходи (Европейска кампания)

Организация и логистика (домакинства + гостувания): 𝟖𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟓 лв.

Включени са наем на стадион „Васил Левски“, охрана, чартърни полети, хотели и транспорт за мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.

Дисциплинарни санкции на УЕФА (общо): €𝟗𝟑 𝟕𝟓𝟎 или около 𝟏𝟖𝟑 𝟑𝟓𝟔 лв.

Детайли по инциденти:

• 10.07.2025, домакин срещу Апоел (Беер Шева): €6 000 – пиротехника; €14 000 – блокирани пътеки/стълби;

• 17.07.2025, гост срещу Апоел (Беер Шева): €11 875 – хвърлени предмети; €10 000 – закъснение;

• 24.07.2025, домакин срещу Сабах: €14 000 – блокирани пътеки/стълби;

• 07.08.2025, домакин срещу Спортинг Брага: €8 000 – блокирани пътеки/стълби;

• 21.08.2025, домакин срещу АЗ Алкмаар: €3 875 – хвърлени предмети; €16 000 – блокирани пътеки/стълби;

• 28.08.2025, гост срещу АЗ Алкмаар: €10 000 – дискриминационен банер с условна рестрикция/пробация с 2-годишен период.

Официалният мотив за последната санкция на УЕФА гласи: “Crowd behaviour (away team) – controversial banner. Post-match issue. After the match a group of Levski supporters displayed a Bulgarian flag with the inscription „Defend Europe„, a slogan potentially associated with far-right movements and considered a political and discriminatory message, which in any case requires further investigation.” – след експертна оценка клубът реши да не обжалва санкцията поради нисък шанс за отмяна и допълнителни разходи.

• Санкция за Апоел (Беер Шева) по сигнал на ПФК „Левски“: €30 000 и частично затваряне на минимум 500 съседни места за 1 домакински мач (нарушения, свързани с расизъм/дискриминация).

Плащания към НАП (месечна справка)

220 000 лв. месечно – вноска по разсрочените лихви съгласно подписаното споразумение.

Остатък към днешна дата: 2 686 505,90 лв.

Срок за обслужване: до края на 2026 г.

Клубът поддържа приетата през 2023 г. оздравителна рамка и не трупа нови просрочия.

Управленска рамка

ПФК „Левски“ АД не трупа нови просрочени задължения, покрива текущите си ангажименти и поддържа ясна финансова дисциплина.

Редовните финансови актуализации остават наш устойчив ангажимент поет пред привърженици и партньори.

Паралелно с обслужването на стари задължения, част от постъпленията се инвестират в клубни подобрения и инфраструктура, както и в подобрени условия за ключови фигури от спортно-техническия щаб и състава.