Верона на полуфинал за Купата на Италия

Отборът на Рана (Верона) се класира за финалния турнир за Купата на Италия. Воденият от Фабио Соли тим надигра категорично като домакин Алианц (Милано) с 3:0 (25:19, 25:18, 29:27) в 1/4-финална среща от турнира, играна тази вечер.

Така Верона ще играе на финалната четворка за Купата на страната в началото на февруари в Болоня. Там, на полуфиналите, играчите на Соли ще излязат срещу гранда Перуджа, който преди малко детронира носителя на трофея Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър Николов в състава, след 3:1 гейма.

Най-резултатни за Верона станаха Нумори Кейта (1 блок, 3 аса, 52% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане - +1) и Дарлан Соуса (6 аса! и 63% ефективност в атака - +6) със 17 и 16 точки за победата. Бразилският диагонал бе избран и за MVP на мача.

За Милано резервата Вейка Линдквист (1 блок, 3 аса и 67% ефективност в атака - +2) и Франческо Речине (2 блока, 3 аса, 50% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане - +3) завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: legavolley.it