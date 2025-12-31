Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Верона на полуфинал за Купата на Италия

Верона на полуфинал за Купата на Италия

  • 31 дек 2025 | 00:43
  • 204
  • 0
Верона на полуфинал за Купата на Италия

Отборът на Рана (Верона) се класира за финалния турнир за Купата на Италия. Воденият от Фабио Соли тим надигра категорично като домакин Алианц (Милано) с 3:0 (25:19, 25:18, 29:27) в 1/4-финална среща от турнира, играна тази вечер.

Алекс Николов с 16 точки, Перуджа детронира Лубе за Купата на Италия
Алекс Николов с 16 точки, Перуджа детронира Лубе за Купата на Италия

Така Верона ще играе на финалната четворка за Купата на страната в началото на февруари в Болоня. Там, на полуфиналите, играчите на Соли ще излязат срещу гранда Перуджа, който преди малко детронира носителя на трофея Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър Николов в състава, след 3:1 гейма.

Най-резултатни за Верона станаха Нумори Кейта (1 блок, 3 аса, 52% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане - +1) и Дарлан Соуса (6 аса! и 63% ефективност в атака - +6) със 17 и 16 точки за победата. Бразилският диагонал бе избран и за MVP на мача.

За Милано резервата Вейка Линдквист (1 блок, 3 аса и 67% ефективност в атака - +2) и Франческо Речине (2 блока, 3 аса, 50% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане - +3) завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболът не спира в двора на семейство Николови

Волейболът не спира в двора на семейство Николови

  • 30 дек 2025 | 19:19
  • 4239
  • 5
Владимир Николов: За мен радващото е, че има трима българи в Топ 10 на света

Владимир Николов: За мен радващото е, че има трима българи в Топ 10 на света

  • 30 дек 2025 | 19:03
  • 1725
  • 1
Силен Димитър Димитров с 19 точки, Бусан завърши годината с победа

Силен Димитър Димитров с 19 точки, Бусан завърши годината с победа

  • 30 дек 2025 | 18:53
  • 1516
  • 0
Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 28984
  • 40
Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

  • 30 дек 2025 | 09:47
  • 1249
  • 0
Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

  • 30 дек 2025 | 08:11
  • 2271
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

  • 31 дек 2025 | 00:13
  • 10935
  • 105
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

  • 30 дек 2025 | 23:33
  • 9825
  • 21
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 8519
  • 32
Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 8981
  • 29
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 13869
  • 22
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 20999
  • 91