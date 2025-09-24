Мартин Божилов: Тези момчета заслужават да постигнат много

Волейболистите на България продължават страхотното си представяне на Световното първенство във Филипините, след като на 1/8-финалите надиграха Португалия с 3:0 гейма и веча са на 1/4-финал. Там "лъвовете" се изправят срещу САЩ, а двубоят е утре (25 септември). Нова победа ще доведе до класиране за полуфиналите, където българските момчета ще имат възможност да се борят за медалите.

Един от емблематичните ни играчи и либеро Мартин Божилов, който до скоро бе и един от стожерите в състава на България, коментира представянето на отбора и следващия ни съперник. Божилов заяви за BGvolleyball.com, че "лъвовете" имат сили да победят САЩ, като ключът към това ще бъде характера и колективната игра.

"До сега не съм пропускал нито един мач на националния отбор. Много добро представяне. Беше изключително важно да победим Португалия и нямахме право нагрешка. Направихме го по перфектен начин и заслужено сме на 1/4-финал на световното."

"Естествено, че се вълнувах по време на мача. Не малко време прекарах с тези момчета. Чувствам ги много близки. Знам, че много труд и пот хвърлиха за да стигнат до тук. И най-важното - искат да побеждават. Затова съм съм щастлив от играта, която показват и от колектива, който има. Смятам, че заслужават да постигнат много."

"От това, което показахме в груповата фаза, мисля че Португалия не е на нашето ниво. Ние показваме волейбол на високо ниво. Смятам, че Португалия се промъкнаха. Не съм гледал мача на Португалия с Куба, не знам как са успяли да победят, но това е Световноното на изненадите. Най-важното е, че ние победихме Португалия и сме на 1/4-финал."

"Предстои много интересен мач срещу САЩ. С показаното до момента смятам, че не е невъзможно да победим. Отборът ни набира скорост и увереност. В момчетата няма и страх. Ще се изправим срещу един от най-силните противници, но и мисля, че с характер и с колективна игра нашият тим ще успее да победи. А успеем ли да надиграем САЩ, пътят към медалите е отворен."

