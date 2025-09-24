Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Божилов: Тези момчета заслужават да постигнат много

Мартин Божилов: Тези момчета заслужават да постигнат много

  • 24 сеп 2025 | 13:57
  • 610
  • 0

Волейболистите на България продължават страхотното си представяне на Световното първенство във Филипините, след като на 1/8-финалите надиграха Португалия с 3:0 гейма и веча са на 1/4-финал. Там "лъвовете" се изправят срещу САЩ, а двубоят е утре (25 септември). Нова победа ще доведе до класиране за полуфиналите, където българските момчета ще имат възможност да се борят за медалите.

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Един от емблематичните ни играчи и либеро Мартин Божилов, който до скоро бе и един от стожерите в състава на България, коментира представянето на отбора и следващия ни съперник. Божилов заяви за BGvolleyball.com, че "лъвовете" имат сили да победят САЩ, като ключът към това ще бъде характера и колективната игра.

Мартин Божилов: Всичко е възможно, но съм убеден, че ще успеем да излезем от групата
Мартин Божилов: Всичко е възможно, но съм убеден, че ще успеем да излезем от групата

"До сега не съм пропускал нито един мач на националния отбор. Много добро представяне. Беше изключително важно да победим Португалия и нямахме право нагрешка. Направихме го по перфектен начин и заслужено сме на 1/4-финал на световното."

Мартин Божилов: Семейството повлия на моето отказване
Мартин Божилов: Семейството повлия на моето отказване

"Естествено, че се вълнувах по време на мача. Не малко време прекарах с тези момчета. Чувствам ги много близки. Знам, че много труд и пот хвърлиха за да стигнат до тук. И най-важното - искат да побеждават. Затова съм съм щастлив от играта, която показват и от колектива, който има. Смятам, че заслужават да постигнат много."

Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

"От това, което показахме в груповата фаза, мисля че Португалия не е на нашето ниво. Ние показваме волейбол на високо ниво. Смятам, че Португалия се промъкнаха. Не съм гледал мача на Португалия с Куба, не знам как са успяли да победят, но това е Световноното на изненадите. Най-важното е, че ние победихме Португалия и сме на 1/4-финал."

Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

"Предстои много интересен мач срещу САЩ. С показаното до момента смятам, че не е невъзможно да победим. Отборът ни набира скорост и увереност. В момчетата няма и страх. Ще се изправим срещу един от най-силните противници, но и мисля, че с характер и с колективна игра нашият тим ще успее да победи. А успеем ли да надиграем САЩ, пътят към медалите е отворен."

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!
Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!
Следвай ни:

Още от Волейбол

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

  • 23 сеп 2025 | 21:02
  • 24358
  • 8
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

  • 23 сеп 2025 | 20:42
  • 10255
  • 1
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

  • 23 сеп 2025 | 20:36
  • 2329
  • 0
Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

  • 23 сеп 2025 | 20:26
  • 2525
  • 0
Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:18
  • 2353
  • 0
Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:14
  • 10494
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 71922
  • 159
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22385
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 18925
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9181
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5520
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8783
  • 9