Пиаченца се справи с Модена и продължава за Купата на Италия

  • 31 дек 2025 | 01:21
Тимът на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) продължава напред към финалната четворка на турнира за Купата на Италия. "Червено-белите вълци" се справиха и надделяха вкъщи над Валса Груп (Модена) с 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:14) в мач от 1/4-финалите на турнира, игран тази вечер в зала "Пала Банка".

Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия
Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

По този начин Пиаченца се класира за финалния турнир за Купата на страната в началото на февруари в Болоня. Там, на полуфиналите, отборът на Данте Бонинфанте ще спори с шампиона Итас (Тренто), който в понеделник отстрани Монца, с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава, с 3:0 гейма.

Най-резултатен за Пиаченца стана турският национал Ефе Мандърачъ с 21 точки (3 блока, 3 аса, 52% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +8) за победата.

Алесандро Боволента (56% ефективност в атака) и Хосе Мигел Гутиерес (1 блок, 3 аса, 40% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +4) реализираха 15 и 14 точки за успеха, като вторият бе обявен и за MVP на мача.

За тима на Модена Паул Бухегер реализира 13 точки (1 блок, 3 аса и 41% ефективност в атака - +1), докато Джовани Сангуинети и резервата Артур Бенто се отчетоха с 11 и 10 точки.

Снимки: legavolley.it

