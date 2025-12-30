Популярни
Алекс Николов с 16 точки, Перуджа детронира Лубе за Купата на Италия

  • 30 дек 2025 | 23:37
  • 262
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) бяха детронирани като носители на Купата на Италия. Играчите на Джампаоло Медей се бориха здраво като гости на гранда Сър Суса Скай (Перуджа), но отстъпиха с 1:3 (17:25, 25:22, 22:25, 16:25) в последния мач от 1/4-финалите на турнира, игран тази вечер в пълната зала "Пала Бартон Енерджи".

По този начин Лубе, който спечели трофея през миналия сезон, няма да има възможност да го защитава.

От друга страна Перуджа продължава напред към финалната четворка за Купата на страната, която ще се проведе на 7-и и 8-и февруари 2026-а (събота и неделя) в Болоня. Там, на полуфиналите, "червените дяволи" ще срещнат коравия тим на Рана (Верона), който по-рано днес елиминира Алианц (Милано) след 3:0 гейма.

Алекс Николов е номер 2 в света!
Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и отново стана най-резултатен с 16 точки (2 аса).

Матиа Ботоло (1 блок, 2 аса) и Ерик Льопки (1 ас) добавиха съответно 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За домакините от Перуджа най-полезен стана Уасим Бен Тара с 18 точки (1 блок, 1 ас). Олег Плотнитский (5 аса!) и Камил Семенюк (1 блок) реализираха още 15 и 14 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

