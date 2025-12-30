Супер Вени Антов заби 23 точки, Туркоа с драматична победа във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха 9-а поредна и общо 12-а победа от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му надиграха много трудно и драматично като гости Поатие с 3:2 (25:19, 25:21, 27:29, 23:25, 15:12) в мач от последния 13-и кръг на първия полусезон в местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 2400 зрители в зала "Лоусън Боди".

По този начин Туркоа е на второ място във временното класиране с 31 точки след 12 победи и 1 загуба, с колкото е и 3-ият Монпелие, но след 11 победи и 2 загуби. В следващия 14-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин именно на Монпелие. Дербито е в събота (3 януари 2026-а) от 18,00 часа българско време.

Венислав Антов с 20 точки, Туркоя с победа №11 и първо място във Франция

Вени Антов изигра нов отличен мач за Туркоа и стана втори по резултатност с 23 точки (1 ас и 51% ефективност в атака - +12) за победата.

С точка повече - 24, завърши Игнасио Луенгас (2 аса, 51% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +12) за успеха.

За тима на Поатие Томас Пужол заби 27 точки (1 ас, 55% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +14), а Кевин Кобрайн реализира 20 точки (4 блока, 2 аса и 35% ефективност в атака - +9), но и това не беше достатъчно.