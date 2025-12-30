Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Вени Антов заби 23 точки, Туркоа с драматична победа във Франция

Супер Вени Антов заби 23 точки, Туркоа с драматична победа във Франция

  • 30 дек 2025 | 23:51
  • 760
  • 0

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха 9-а поредна и общо 12-а победа от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му надиграха много трудно и драматично като гости Поатие с 3:2 (25:19, 25:21, 27:29, 23:25, 15:12) в мач от последния 13-и кръг на първия полусезон в местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 2400 зрители в зала "Лоусън Боди".

По този начин Туркоа е на второ място във временното класиране с 31 точки след 12 победи и 1 загуба, с колкото е и 3-ият Монпелие, но след 11 победи и 2 загуби. В следващия 14-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин именно на Монпелие. Дербито е в събота (3 януари 2026-а) от 18,00 часа българско време.

Венислав Антов с 20 точки, Туркоя с победа №11 и първо място във Франция
Венислав Антов с 20 точки, Туркоя с победа №11 и първо място във Франция

Вени Антов изигра нов отличен мач за Туркоа и стана втори по резултатност с 23 точки (1 ас и 51% ефективност в атака - +12) за победата.

С точка повече - 24, завърши Игнасио Луенгас (2 аса, 51% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +12) за успеха.

За тима на Поатие Томас Пужол заби 27 точки (1 ас, 55% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +14), а Кевин Кобрайн реализира 20 точки (4 блока, 2 аса и 35% ефективност в атака - +9), но и това не беше достатъчно.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболът не спира в двора на семейство Николови

Волейболът не спира в двора на семейство Николови

  • 30 дек 2025 | 19:19
  • 4238
  • 5
Владимир Николов: За мен радващото е, че има трима българи в Топ 10 на света

Владимир Николов: За мен радващото е, че има трима българи в Топ 10 на света

  • 30 дек 2025 | 19:03
  • 1724
  • 1
Силен Димитър Димитров с 19 точки, Бусан завърши годината с победа

Силен Димитър Димитров с 19 точки, Бусан завърши годината с победа

  • 30 дек 2025 | 18:53
  • 1514
  • 0
Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 28976
  • 40
Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

  • 30 дек 2025 | 09:47
  • 1249
  • 0
Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

  • 30 дек 2025 | 08:11
  • 2271
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

  • 31 дек 2025 | 00:13
  • 10924
  • 105
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

  • 30 дек 2025 | 23:33
  • 9822
  • 21
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 8514
  • 32
Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 8979
  • 29
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 13862
  • 22
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 20996
  • 91