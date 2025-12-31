Влади Гърков с 11 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер допуснаха 8-а загуба във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим падна у дома от коравия отбор на Плеси-Робинсон с 0:3 (22:25, 16:25, 29:31) в двубой от последния 13-и кръг на първия полусезон, игран тази вечер пред над 1500 зрители в зала "Кубертен".

По този начин Сен-Назер остава на предпоследното 13-о място във временното класиране с 5 победи, 8 загуби и 11 точки. В следващия 14-и кръг Гърков и компания ще са гости на Шомон. Мачът е в събота (3 януари 2026-а) от 20,00 часа българско време.

Владимир Гърков изигра стабилен мач за Сен-Назер и стана най-резултатен с 11 точки (50% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +2), с колкото завърши и германският национал Филип Йон (1 ас и 40% ефективност в атака - +1).

За гостите от Плеси-Робинсон Нейтън Кановас (2 блока, 1 ас, 54% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +13) и Жереми Мукеленге (2 блока, 2 аса и 46% ефективност в атака - +4) реализираха 16 и 15 точки за победата.