Левски 0:0 Лудогорец, димки прекъснаха мача

Лидерът в класирането Левски и втория Лудогорец играят при резултат 0:0 в мач от 9-ия кръг на efbet Лига. Срещата на пълния стадион "Георги Аспарухов" е ръководена от Радослав Гидженов.

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски заема първото място в класирането с 19 точки от 7 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 15 отбелязани и само 4 допуснати гола. "Сините" имат преднина от 2 точки пред втория Лудогорец, който е с актив от 17 точки със сходна голова статистика – 14 вкарани и 3 получени гола. Победа за домакините би увеличила разликата до 5 точки и би затвърдила лидерската им позиция, докато успех за "орлите" би ги изстрелял на върха.

В последния кръг Лудогорец допусна грешна стъпка срещу Локомотив (Пловдив), завършвайки наравно 1:1 на "Лаута". "Смърфовете" играха повече от едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Ивайло Иванов. В същия ден Левски победи Локомотив (София) в "Надежда".

Преди началото на срещата главният съдия Радослав Гидженов беше награден за мач номер 100 като арбитър.

Още в 40-ата секунда Левски стигна до ъглов удар, след който можеше да се стигне до гол. Мустафа Сангаре се бе позиционирал на първа греда и отправи удар, който излезе в аут.

В 6-ата минута Филип Калоч изпусна Кристиан Димитров след ново центриране от корнер. Ударът с глава на бранителя попадна в ръцете на Падт.

В 10-ата минута Евертон Бала стреля акробатично, но не намери добре топката. Нахимас трябваше да се намесва решително с глава преди Падт да улови топката.

В 12-ата минута Лудогорец погледна към вратата на Левски с далечен удар на Ивайло Чочев, който премина над вратата зад Вуцов.

Шест минути по-късно Левски създаде нова опасност пред вратата на Лудогорец след центриране от статично положение. Бала качи топката на главата на Сангаре, който стреля в аут. Малко преди това фланелкат на нападателя беше разкъсана след единоборство.

В 30-ата минута мачът беше прекъснат заради запалени димки и факли, които затрудниха видимостта на терена.

Стартови състави:

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 95. Карл Фабиен, 99. Радослав Кирилов;

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 4. Диниш Алмейда, 11. Кайо Видал, 15. Едвин Куртулус, 17. Франциско Идалго, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Калоч, 29. Ерик Биле, 303. Педро Нареси, 37. Бернард Текпетей, 55. Идан Нахмиас;