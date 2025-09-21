Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

В студиото на Sportal.bg бившият полузащитник Нико Петров анализира дербито на върха в efbet Лига между Левски и Лудогорец, завършило при 0:0. Двубоят предложи спорни ситуации през първото полувреме, но и предпазливост, която беляза цялото развитие на срещата.

„Започваме анализа още в първата секунда с изпълнението на център. Свикнали сме назад във времето центърът да се изпълнява от нападателите. Тук се изпълнява от опорния полузащитник Търдин с една единствена цел. Виждаме къде са Мустафа Сангаре, Евертон Бала и Радослав Кирилов. При изпълнение на центъра от опорния полузащитник се дава възможност целият отбор на Левски мигновено да се пренесе в половината на Лудогорец и да създаде натиск още в първите минути, както и се случи. След дългото подаване на Светослав Вуцов стана дуел и топката излезе в корнер. Нормално е при такава подкрепа и корнер в първите минути Левски да очаква някое меле и гол“, коментира Нико Петров.

По думите му пускането на Мустафа Сангаре титуляр е имало определена цел:

„Не съм голям фен на Мустафа Сангаре като футболни достойнства, но физиката, която има, макар и да пада в повечето единоборства, прави така, че когато е на терена при центриране, освен централните защитници, се прибира и Ивайло Чочев. Калоч и Нареси противодействат да не се центрира, а Чочев стои до Сангаре. Идеята е, че халфовете не са на отбита топка и остава свободен човек на дузпата“, обясни Петров.

Анализаторът смята, че предпазливостта е била определяща за развитието на мача:

„Мисля, че никой от двамата треньори не успя да вземе превес. Предпазливостта, с която започнаха, им изигра лоша шега. Търсеха по-скоро да не загубят, отколкото да спечелят. В някакъв момент се задоволяваха с това да имат траен контрол над топката, за да оставят другия отбор да се прибере и да няма опасности пред собствената врата.“

Накрая Петров подчерта, че стратегическият подход е бил напълно очакван:

„Хулио Веласкес показа, че е прагматичен. Друг треньор пред пълен стадион с две точки аванс би излязъл по-смело, но това крие риск да те проиграят и да създадат възможности. Завършвам с това – абсолютен прагматизъм от двамата треньори и най-нормалното бе да заложат на този начин на игра“, завърши бившият полузащитник.

След равенството Левски насочва поглед към следващия си мач – срещу Локомотив Пловдив в петък. Лудогорец пък ще гостува на шведския Малмьо в сряда в двубой от основната фаза на Лига Европа.