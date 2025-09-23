Федерер с интересно изказване за Синер, Алкарас и турнирите на ATP

Един от най-великите в историята на тениса Роджър Федерер смята, че има турнири, които умишлено са избрали по-бавна настилка, за да увеличат възможността да има финал между големите звезди Карлос Алкарас и Яник Синер.

Роджър Федерер за оттеглянето си от тениса: Не исках да бъда сам на корта

Швейцарецът изрази тази теза в интервю за подкаста на Анди Родик “Served”. “Като променят бързината на настилката и на топките, директорите на турнирите създават трудности за по-слабите играчи, защото те всеки път са принудени да правят невероятни удари, за да победят Синер или Алкарас. На по-бързата настилка се правят по-лесно точки с добри удари и изненадите са по-вероятни. Директорите са наясно, че съперничеството между Синер и Алкарас е страхотно и това им върши работа”, сподели 44-годишният швейцарец, носител на 20 титли “Големия шлем”.

Новак Джокович отказа предложението на Федерер!

Според Федерер има тенденция за забавяне на настилката след 2000 година, за да нямат такова влияние мощните сервиси и да има повече разигравания от дъното на корта. “Нямаме нужда само от бързи терени, но искаме да видим Алкарас и Синер да играят на много бърза настилка, а след това да изиграят същия мач и на много бавен корт. Сега всяка седмица е почти същата и всички играят по еднакъв начин на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", както и на Откритото първенство на САЩ”, добави Федерер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages