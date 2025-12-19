Микаел Иванов и Ния Синчанова триумфираха с титлите на сингъл на Държавното до 12 г.

Микаел Иванов (ТК "Каратанчева", гр. София) при момчетата и Ния Синчанова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) при момичетата спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито до 12 годишна възраст "YONEX CUP". Надпреварата от календара на БФТенис се проведе при отлични условия на базата на ТК "Авеню", гр.Бургас.

Във финала на сингъл при момчетата Микаел Иванов (ТК "Каратанчева", гр. София) победи с 6:0, 6:1 Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас). В мач за третото място Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас) се наложи с 6:2, 6:1 над Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Във финала на сингъл при момичетата Ния Синчанова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) спечели с 6:1, 6:1 срещу Ния Проданова (ТК "Барокко Спорт", гр.София). В мач за третото място Кайра Алексиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) победи с 6:3, 7:6(4) Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Във финала на двойки при момчетата Ивелин Василев (ТК "Авеню", гр.Бургас) и Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) победиха с 6:4, 7:5 Слави Георгиев (ТК "Некст Джен", гр.София) и Митко Генов (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково).

На трето място на двойки при момчетата се класираха Микаел Иванов (ТК "Каратанчева", гр. София)/ Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Мартин Маринов (ТК "Некст Джен", гр.София)/ Златомир Райчев (ТК "Авеню", гр.Бургас).

Във финала на двойки при момичетата Адриана Василева (ТК "Барокко Спорт", гр.София) и Дениз Николчева (ТК "Барокко Спорт", гр.София) победиха с 1:6, 7:6(4), 10-3 Ния Синчанова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) и Ния Проданова (ТК "Барокко Спорт", гр.София).

На трето място на двойки при момичетата се класираха Ева Чипилска (ТК "Изида", гр.Добрич)/Далия Чипилска (ТК "Изида", гр.Добрич) и Кайра Алексиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково)/ Виктория Груйовска (ТК "Барокко Спорт", гр.София).

Наградите на призьорите връчи Стефан Пантов - регионален кординатор на БФТ за Черноморски регион и член на треньорския съвет на федерацията. Турнирен директор на първенството беше Стоян Николов, а главен съдия Весела Камбурова.