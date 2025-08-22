Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Роджър Федерер стана милиардер!

Роджър Федерер стана милиардер!

  • 22 авг 2025 | 21:01
  • 5587
  • 4
Роджър Федерер стана милиардер!

Един от най-успешните тенисисти в историята Роджър Федерер официално стана милиардер. Швейцарецът се пенсионира преди три години, оставяйки зад гърба си фантастична тенис кариера, през която спечели 20 титли от "Големия шлем" и общо 103 трофея на сингъл.

Въпреки че вече три години е извън корта, богатството на швейцарското тенис величие продължава да расте. Според информация на "Форбс", Роджър вече е милиардер, като състоянието му се оценява на 1,1 милиарда долара.

По време на тенис кариерата си швейцарецът е спечелил 130 600 000 долара, което го нарежда на трето място след Рафаел Надал и Новак Джокович. Това, което обаче направи бившия номер едно в света толкова успешен, са доходоносните спонсорски договори и добрите инвестиции.

През кариерата си цели 16 пъти завършва годината като най-високоплатения спортист в света. Той си е сътрудничил с множество известни спонсори като Lindt, Mercedes, Rolex, Moet & Chandon и други, на които е бил рекламно лице.

От договора си с компанията Nike той е спечелил 180 000 000 долара, а през 2018 г. подписа десетгодишен договор с японската марка Uniklo, който ще му донесе 300 000 000 долара.

Роджър Федерер стана едва седмият спортист, който влиза в клуба на милиардерите. Освен него там са още ЛеБрон Джеймс, Тайгър Уудс, Фил Микелсън, Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Флойд Мейуедър.

Инвестицията в компанията "On"

Базираната в Цюрих компания "On" беше до голяма степен непозната по света, докато един от инвеститорите ѝ не стана именно Роджър, който научил за нея от съпругата си, която купувала техни обувки.

През 2019 г. Федерер придоби дял от около 3% във фирмата, което му се отплати само две години по-късно, когато компанията излезе на борсата. Днес "On" се оценява на 15 милиарда долара, което означава, че неговият дял струва близо 400 000 000 долара.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

  • 22 авг 2025 | 18:11
  • 1120
  • 0
Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

  • 22 авг 2025 | 16:24
  • 488
  • 0
Алекс Молчан срещу Джоел Шверцлер е финала на “Чаланджър”-а в София

Алекс Молчан срещу Джоел Шверцлер е финала на “Чаланджър”-а в София

  • 22 авг 2025 | 15:26
  • 427
  • 0
Перикар и Корда продължават към 1/2-финалите в Уинстън-Сейлъм

Перикар и Корда продължават към 1/2-финалите в Уинстън-Сейлъм

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 423
  • 0
12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

  • 22 авг 2025 | 09:52
  • 732
  • 0
Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

  • 22 авг 2025 | 09:06
  • 571
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 8684
  • 20
На полувремето: Байерн 3:0 РБ Лайпциг, тотална доминация на баварците

На полувремето: Байерн 3:0 РБ Лайпциг, тотална доминация на баварците

  • 22 авг 2025 | 22:22
  • 3994
  • 4
ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 22969
  • 200
В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

  • 22 авг 2025 | 20:01
  • 18286
  • 26
Уест Хам 1:2 Челси, гол на Нето и пълен обрат

Уест Хам 1:2 Челси, гол на Нето и пълен обрат

  • 22 авг 2025 | 21:59
  • 2748
  • 7
ПСЖ 0:0 Анже, нелеп пропуск на Дембеле от Дузпа

ПСЖ 0:0 Анже, нелеп пропуск на Дембеле от Дузпа

  • 22 авг 2025 | 21:13
  • 1097
  • 2