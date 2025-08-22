Роджър Федерер стана милиардер!

Един от най-успешните тенисисти в историята Роджър Федерер официално стана милиардер. Швейцарецът се пенсионира преди три години, оставяйки зад гърба си фантастична тенис кариера, през която спечели 20 титли от "Големия шлем" и общо 103 трофея на сингъл.

Въпреки че вече три години е извън корта, богатството на швейцарското тенис величие продължава да расте. Според информация на "Форбс", Роджър вече е милиардер, като състоянието му се оценява на 1,1 милиарда долара.

По време на тенис кариерата си швейцарецът е спечелил 130 600 000 долара, което го нарежда на трето място след Рафаел Надал и Новак Джокович. Това, което обаче направи бившия номер едно в света толкова успешен, са доходоносните спонсорски договори и добрите инвестиции.

Tennis Legend Roger Federer Is Now A Billionaire https://t.co/5XSXAKpjPz pic.twitter.com/6hxU1x7b8u — Forbes (@Forbes) August 22, 2025

През кариерата си цели 16 пъти завършва годината като най-високоплатения спортист в света. Той си е сътрудничил с множество известни спонсори като Lindt, Mercedes, Rolex, Moet & Chandon и други, на които е бил рекламно лице.

От договора си с компанията Nike той е спечелил 180 000 000 долара, а през 2018 г. подписа десетгодишен договор с японската марка Uniklo, който ще му донесе 300 000 000 долара.

Роджър Федерер стана едва седмият спортист, който влиза в клуба на милиардерите. Освен него там са още ЛеБрон Джеймс, Тайгър Уудс, Фил Микелсън, Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Флойд Мейуедър.

Инвестицията в компанията "On"

Базираната в Цюрих компания "On" беше до голяма степен непозната по света, докато един от инвеститорите ѝ не стана именно Роджър, който научил за нея от съпругата си, която купувала техни обувки.

През 2019 г. Федерер придоби дял от около 3% във фирмата, което му се отплати само две години по-късно, когато компанията излезе на борсата. Днес "On" се оценява на 15 милиарда долара, което означава, че неговият дял струва близо 400 000 000 долара.

Снимки: Imago