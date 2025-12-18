Ясни са финалите на Държавното лично първенство до 16 г.

Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) при юношите и Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) и Никол Нунева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) при девойките се класираха за финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито до 16 годишна възраст. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда при много добри условия на базата на ТК "Изида", гр.Добрич.

На полуфиналите на сингъл при юношите Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) победи със 7:5, 6:0 Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София). Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) се наложи с 6:2, 1:6, 6:3 над Адриан Христов (ТК "Про спорт", гр.София).

На полуфиналите на сингъл при девойките Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) спечели с 6:3, 6:3 срещу Кристина Кънева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив). Никол Нунева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) елиминира с 6:2, 6:0 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София).

Днес станаха ясни и финалистите в надпреварата на двойки.

За титлата на двойки при юношите ще играят Данаил Петров (ТК "Некст Джен", София) и Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) срещу Владимир Цонков (ТК "Барокко Спорт", гр.София) и Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София).

На полуфиналите Данаил Петров и Никола Божилов победиха със 7:5, 6:3 Борис Борисов Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Якоб Ясин Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Владимир Цонков и Георги Георгиев спечелиха с 6:3, 6:0 срещу Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) и Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

За финала на двойки при девойките се класираха Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) срещу Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) и Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София).

На полуфиналите Рая Маркова Маркова и Илина Илиева спечелиха с 6:2, 6:0 срещу Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София) и Криста Вълчева (ТК "Про спорт", гр.София). Мелани Стоичкова и Зара Минева пък победиха със 7:6(5), 6:3 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) и Ава Пакова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив).

Турнирен директор на първенството е Венцислав Чолаков, а главен съдия Глория Стоянова.