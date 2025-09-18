Федерер игра тенис с деца преди "Лейвър къп"

Швейцарската легенда Роджър Федерер поигра тенис с деца, които бяха ентусиазирани да прекарат няколко минути с 20-кратния шампион от Големия шлем.

В града, който приема "Лейвър къп" този уикенд в "Chase Center", Федерер взе участие в откриването на шест реновирани корта в "Джон МакЛатън Парк" в югоизточен Сан Франциско, предава АП.

Roger Federer of the people! pic.twitter.com/a4HAIu0NfF — Janie McCauley (@JanieMcCAP) September 16, 2025

Той беше в компанията на Яник Ноа, който ще бъде капитан на отбора на Европа за отборния турнир по тенис.

Федерер се забавляваше страхотно с децата и каза, че иска да играе тук, в град, който е трябвало да посещавал повече по време на кариерата си. Федерер раздаваше автографи и си правеше селфита на феновете. Той дори удари няколко топки с кмета на Сан Франциско Даниел Лури.

Roger Federer en visite à l'université de Stanford quelques jours avant la Laver Cup à San Francisco.



🎥 Merci pour les vidéos IG/_rxbinson_ pic.twitter.com/qsnL1tvo5N — Tennis Legend (@TennisLegende) September 15, 2025

"Супер е да изляза в обществен парк като този, да прекарам време с деца, да ги вдъхновя, да говоря за тенис и да видя какво хубаво нещо сме направили с турнира "Лейвър Къп", който се организира тук", каза 44-годишната швейцарска звезда.

"Така че съм много щастлив, че най-накрая сме тук и че се завърнах. Прекарах си страхотно последния път през март, всички бяха супер приятелски настроени към мен. Така че съм щастлив да съм тук отново", добави той.

Федерер, който се оттегли от спорта преди три години на 41-годишна възраст, зърна за първи път уникалния черен корт на залата на баскетболния Голдън Стейт Уориърс и няма търпение да излезе там.

"Изглеждах наистина специален. Чувствам се много, тъжен не е точната дума, но ми липсва, че не мога да играя, защото това е място, на което бих искал да играя. По-късно разговарях с Тим Хенман в хотела и казах: "Това би било страхотно място за тенис". Така че ще ми липсва, но ще му се насладя като фен", каза Федерер.

Патрик Рафтър няма търпение да види подкрепата на феновете в залата, където Стеф Къри от Голдън Стейт Уориърс обикновено е основната атракция. Рафтър е помощник-капитан на Отбора на света, работещ с капитана Андре Агаси.

"Те са големи имена по целия свят, а Стеф Къри е една от големите звезди. Така че, да, надявам се да се срещнем с всички тях, да се разходим или нещо подобно. Ето ни тук, на това невероятно място. Не осъзнавах, че има толкова много хора - 18 000 души, огромно съоръжение. Да си тук и да играеш тенис - ще бъде страхотно, но също и да седнеш и да ги гледаш отстрани. Само да гледаш как някои от момчетата загряват е наистина страхотно като обстановка", заяви Рафтър.

Снимки: Imago