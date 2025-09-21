Роджър Федерер за оттеглянето си от тениса: Не исках да бъда сам на корта

Три години след оттеглянето си от тениса, Роджър Федерер присъства в Сан Франциско за поредното издание на Laver Cup и в интервю с Анди Родик говори за решението си да прекрати кариерата си и как му е хрумнала идеята за организирането на Laver Cup.

Отборът на света със сериозен аванс пред Европа

Във втория ден на Laver Cup, Отборът на света доминираше над Отбора на Европа, спечели всичките 4 мача и обърна резултата от 1-3 до 9-3, превръщайки се във фаворит за спечелване на състезанието. Феновете в Chase Center бяха изненадани, тъй като Роджър Федерер присъстваше на корта, заедно със звездата от НБА Стеф Къри, за хвърлянето на монетата преди двубоя Карлос Алкарас – Тейлър Фриц.

Швейцарецът с 20 титли от "Големия шлем" беше гост на Анди Родик в подкаста „Served“ и говори за оттеглянето си от тениса, което се случи преди 3 години, отново на Laver Cup.

„Беше процес, който преживях много интензивно, защото винаги съм знаел, че оттеглянето ще бъде много трудно за понасяне, тъй като обичам този спорт и всичко около него означава много за мен“, обясни Федерер, цитиран от Punto de Break.

„Коляното ме притесняваше от доста време и знаех, че ще се оттегля, затова си взех почивка през онова лято, за да реша къде да се оттегля и се колебаех между US Open, Базел и Laver Cup. Не исках да бъда сам на корта, когато се оттеглям, затова избрах Лондон, защото там преживях някои от най-добрите моменти в кариерата си“, добави той.

През 2022 г. Отборът на света спечели с 13-8 срещу Отбора на Европа, а Федерер игра само в един мач, в първия ден. Той си партнира със своя съперник и приятел Рафаел Надал, като двамата бяха победени с 4-6, 7-6 (2), 11-9 от американците Джак Сок и Франсис Тиафо.

„Чувствах, че легендите заслужават по-важно място за признание в тениса след оттеглянето си. Бях в колата, когато ми хрумна мисълта, че Род Лейвър заслужава да бъде помнен повече, така че ми дойде идеята за Laver Cup“, обясни Федерер. „Труден за организиране турнир е, защото продължава само 3 дни и трябва да доведеш много добри играчи, но да дадем на легендите роля, като тази да бъдат капитани на отборите, ми се стори подходящо и искахме да опитаме.

Досега беше успех и успяхме да заведем тениса на места, които може би не са били свикнали да виждат толкова много тенис на живо. Въпреки че ще се върнем в Лондон през 2026 г., много е вероятно скоро да бъдем в Азия или Южна Америка“, заключи бившият номер едно в света.

Освен 20-те титли от Големия шлем, Роджър Федерер има още 83 титли. Той е печелил Финалния турнир на ATP 6 пъти, има 2 олимпийски медала, един златен (2008) и един сребърен (2012), и е спечелил Купа Дейвис през 2014 г.