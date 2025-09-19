Новак Джокович отказа предложението на Федерер!

Новак Джокович и тази година няма да играе на "Лейвър Къп", въпреки личната покана от Роджър Федерер да се присъедини към европейския отбор на турнира в Сан Франциско. Това ще бъде трети пореден път, в който сръбският ас пропуска този турнир.

"Бих искал отново да видя Новак"

Швейцарската легенда и един от основателите на турнира публично изрази желание 24-кратният шампион от Големия шлем да играе заедно с Карлос Алкарас, но и тази година това желание няма да се сбъдне.

Още миналата година Федерер в разговор с Барбара Шет разкри, че би искал да види Алкарас и Джокович в един отбор. "Бих искал отново да видя Новак, честно казано. Всъщност бих искал да играе заедно с Алкарас. Бих искал това да се случи", каза тогава той.

Въпреки това отборът на Европа и без Джокович разполага със силен състав. Миналата година, водени от Алкарас, Александър Зверев и Даниил Медведев, те постигнаха победа. На осмото издание на турнира, което ще се проведе през уикенда, за Европа ще участват Алкарас, Зверев, Холгер Руне и Каспер Рууд, докато отборът на света ще бъде воден от Тейлър Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло.

Семейството преди всичко

Причината за отсъствието на Джокович е много ясна – той иска да прекарва повече време със семейството си. Най-успешният тенисист на всички времена, който наближава края на кариерата си, реши да преразгледа графика си. Още миналата година той обяви, че няма да планира дългосрочно участията си.

"За първи път в кариерата си нямам планове предварително. Живея за момента. След Китай и демонстративния мач в Саудитска Арабия, честно казано, не знам. Ще видим как се чувствам и тогава ще реша. Искам да бъда със съпругата и децата си, част от ежедневието им, нещо, което дълго време не можех“, каза Джокович.

Година по-късно той остава верен на своето изявление – внимателно избира турнирите. Въпреки това, феновете ще го видят на корта преди края на сезона.

"Планирам да играя на турнира в Атина, това е сигурно. Освен това, все още нищо не е решено“, разкри той по-рано този месец.

Турнирът от серията ATP 250, който беше преместен от Белград в Атина, ще започне на 2 ноември. Седмица по-късно го очакват и Финалите на ATP в Торино, за които вече си осигури място като №3 в света за годината.