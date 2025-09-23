Популярни
  Лумбард Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Лумбард Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  23 сеп 2025 | 14:34
  • 186
  • 0
ЦСКА проведе възстановително занимание днес след двубоя с Ботев (Враца). В състава няма футболисти със сериозни контузии, като състоянието на Лумбард Делова ще стане ясно след допълнителни медицински прегледи, информираха от клуба. Бранителят получи мускулен проблем непосредствено преди последния шампионатен мач във Враца, завършил 1:1.

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев
Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

От утре (24 септември) в дните до предстоящия сблъсък с Локомотив (София) "червените" ще тренират едноразово, като заниманието в четвъртък (25 септември) от 11:00 чaса на клубната база в Панчарево ще е открито за представители на медиите в първите 15 минути.

ЦСКА гостува на Локомотив (София) на 27 септември (събота) от 20:00 часа в мач от 10-ия кръг.

