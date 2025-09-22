Популярни
Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

  • 22 сеп 2025 | 22:48
  • 7581
  • 16

Наставникът на Ботев (Враца) Христо Янев говори след ремито 1:1 срещу ЦСКА. Бившата звезда на "армейците" направи интересно изказване относно бъдещето си, като в прав текст каза, че е готов да застане начело на тима от Борисовата градина.

"Честит празник на всички българи! Доволен съм, че проявихме характер, не се пречупихме, когато ЦСКА водеше в резултата. Истината е, че контролираха по-голяма част от мача, след 60-ата минута се поумориха, а при нас влязоха свежи хора. Поздравявам цялата съблекалня. Хората, които се появиха през второто полувреме дадоха нова енергия, нов облик на отбора, за да вземем точка, която можеше да бъде и нещо повече в края на мача.

Ивей, Дани и Хосе се включиха много добре, бяхме говорили през седмицата, знаеха каква ще е тяхната роля в мача, изпълниха плана, който бяхме замислили, и помогнаха на отбора да стигне до тази точка, която е важна за отбора и града, разбира се. Тренираме с Дани Генов, той е от класните изпълнители на статични положения, той знае неговата роля, беше ясно, че мачът ще е физически и ще падне много тичане. ЦСКА ни изненада с начина си на игра, трябва да призная, очаквахме друго, но момчетата успяха да реагират по отличен начин. Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача, разказах им същността на нашата работа, всички сме част от Ботев (Враца) в момента. Ясно е, че аз съм Христо Янев за футболната общественост в България благодарение на ЦСКА и на това, което ЦСКА е дал за мен.

Времето ще покаже дали сега е моментът, или в близко бъдеще, но аз съм готов да дам своя опит и енергия на ЦСКА, но това не е решение, което зависи само от мен. Ако има да се случва нещо, ще стане ясно в близко бъдеще. Запитване? Ако има нещо, което трябва да се случи, трябва да излезе не от мен, а от клуба, който проявява интерес. Искам да бъда коректен към Ботев (Враца), този клуб държеше да бъда тук и да покажа на какво съм способен.

Първо, горд съм от представянето на отбора, успяхме да променим целия облик на отбора, но това отне година-година и половина във Враца, да селектирам определените футболисти - тези, които ще подхождат на начина ни на игра. Не ми е приятно да коментирам ситуация, от която съм напълно далеч, за да не обидя някого, който върши работа. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по-различен начин. Най-малкото хората на терена трябва да отговарят на енергията по трибуните, ЦСКА е любов за много хора и цял живот за всички. Най-голямата победа за мен днес е, че стадионът беше почти пълен. За първи път виждам такава подкрепа. Значи нашата работа се цени и трудът ни означава нещо. Нямам проблем с никой в града. Радвам се, когато хората подкрепят трибуните, хората обичат клуба и отбора", каза Христо Янев.

