Бербатов се върна към годините в ЦСКА, най-трудният му момент е бил на "Герена"

Рекордьорът по голове за националния отбор на България Димитър Бербатов излезе с публикация в социалната мрежа. Легендарният нападател направи паралел между най-бляскавите си дни в Манчестър Юнайтед и загубата на ЦСКА срещу Левски на 13 май 2000 г. на "Герена". Бившата звезда на "армейците" определи този момент като най-трудния за него.

"Първа снимка. Година: 2000. Аз, седящ насред терена... Пропуснах гол в 88-ата минута. Плача. Феновете искат да ме линчуват. Съотборниците ми са разочаровани от мен. Медиите казват, че не съм достатъчно добър. Моят отбор загуби играта. Аз съм на 19 години.



Втора снимка - все още съм аз. Но различно аз. Вкарвам голове. Печелившите игри. Вдигане на трофеи. Светът знае името ми. Играя за велики клубове и в крайна сметка достигам личния си връх: Манчестър.



Защо? Защото избрах да не продължавам да седя. Избрах да се изправя и да продължа да се движа. Избрах да се изправя и да докажа, че съм достатъчно добър. Избрах да се изправя, защото амбицията ми беше по-голяма от страха ми. И аз избрах добри хора, които да са около мен на това пътуване.



Кой беше най-трудният ти момент - когато всички се съмняваха в теб, а ти трябваше да решиш: Стой седнал... или да се изправиш и да продължиш напред?", написа легендарният голаджия.