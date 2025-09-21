Популярни
  2. ЦСКА U16
  Академик (Пд) с труден успех над ЦСКА при 16-годишните

Академик (Пд) с труден успех над ЦСКА при 16-годишните

  21 сеп 2025
Академик (Пд) с труден успех над ЦСКА при 16-годишните

Академик (Пловдив) победи ЦСКА в София с 2:1 в среща от седмия кръг на Елитната група до 16 години. Точни за победителите бяха Илия Антонов и Томи Хаджиев, докато за "армейците" се разписа Марк Илков.

Двубоят започна равностойно, като двата отбора чакаха за грешка на противника. В 25-ата минута Марк Илков се възползва от недобра намеса на Георги Лафчиев и откри резултата. Отговорът на Академик дойде четири минути по-късно, когато Илия Антонов изравни.

Последва натиск на гостите, а в края на полувремето ЦСКА удари греда. Така двата тима се прибраха на почивка при равенство.

През втората част "червените" бяха по-активният отбор, но положения за гол липсваха. Все пак в 65-ата минута Томи Хаджиев изпълни брилянтно пряк свободен удар и изведе Академик напред в резултата.

В края на мача домакините имаха два добри шанса да стигнат до точката, но веднъж гредата спаси пловдивчани, а след това удар мина на сантиметри от гредата. Така Академик записва седма поредна победа и събира 21 точки, докато ЦСКА остава със седем.

