Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

  • 22 сеп 2025 | 09:30
Треньорът на Арда Александър Тунчев сподели пред "Тема спорт", че очаква изключително труден двубой срещу Черно море в Стара Загора. Срещата е днес от 18:00 ч., като заради ремонта на тревното покритие кърджалийци отново ще домакинстват извън "Арена Арда".

"Очаква ни много труден мач. Черно море стартира добре сезона. Да, бяха колебливи на моменти, но като цяло Илиан Илиев винаги разполага с боеспособен отбор. През лятото взеха доста футболисти, но ядрото на тима бе запазено. Малко или много си оказва влияние, че отново ще играем в Стара Загора, а не в Кърджали", заяви Тунчев.

"Мачът с ЦСКА вече е забравен. Останах доволен от представянето във фаза защита, но имаме доста резерви в офанзивен план. Надявам се срещу Черно море да покажем по-добро лице в атака. Ивелин Попов вече направи няколко тренировки и ще преценим колко игрово време да получи. Със сигурност ще помогне на Арда", допълни той.

Тунчев добави, че отборът все още не може да каже, че е излязъл от трудния период след мачовете в евротурнирите, но се надява постепенно да навлезе в по-добра форма.

Кърджалийци могат да се опрат и на позитивната статистика - в последните четири срещи с Черно море нямат загуба: три равенства и една убедителна победа с 4:0. Варненци за последно победиха Арда на 7 ноември 2023 г. с 1:0 на "Тича".

Бекали: ЦСКА ще плаща не повече от 25 000 евро на Петреску

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

1/8-финал на Световното първенство: България 0:0 Португалия! Следете мача ТУК!

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

