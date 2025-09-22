Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

Треньорът на Арда Александър Тунчев сподели пред "Тема спорт", че очаква изключително труден двубой срещу Черно море в Стара Загора. Срещата е днес от 18:00 ч., като заради ремонта на тревното покритие кърджалийци отново ще домакинстват извън "Арена Арда".

"Очаква ни много труден мач. Черно море стартира добре сезона. Да, бяха колебливи на моменти, но като цяло Илиан Илиев винаги разполага с боеспособен отбор. През лятото взеха доста футболисти, но ядрото на тима бе запазено. Малко или много си оказва влияние, че отново ще играем в Стара Загора, а не в Кърджали", заяви Тунчев.

"Мачът с ЦСКА вече е забравен. Останах доволен от представянето във фаза защита, но имаме доста резерви в офанзивен план. Надявам се срещу Черно море да покажем по-добро лице в атака. Ивелин Попов вече направи няколко тренировки и ще преценим колко игрово време да получи. Със сигурност ще помогне на Арда", допълни той.

Тунчев добави, че отборът все още не може да каже, че е излязъл от трудния период след мачовете в евротурнирите, но се надява постепенно да навлезе в по-добра форма.

Кърджалийци могат да се опрат и на позитивната статистика - в последните четири срещи с Черно море нямат загуба: три равенства и една убедителна победа с 4:0. Варненци за последно победиха Арда на 7 ноември 2023 г. с 1:0 на "Тича".