11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

Станаха ясни единайсеторките на Ботев (Враца) и ЦСКА. Двубоят от деветия кръг на efbet Лига е първият за "червените" след уволнението на Душан Керкез, като дебют начело на тима ще направи Валентин Илиев.

В стартовия състав на бившия "армейски" капитан намират място четирима българи: Иван Турицов, който носи капитанската лента, Теодор Иванов, Илиан Илиев и Петко Панайотов.

От единайсеторката, с която започна Керкез срещу Арда (Кърджали) в Стара Загора отсъстват Лумбард Делова, Кевин Додай и Леандро Годой.

Ботев (Враца) 0:0 ЦСКА

Стартовите състави:

Ботев (Враца): 25. Димитър Евтимов, 2. Никола Влайкович, 4. Ариан Кабаши, 36. Милен Стоев, 11. Мартин Ачков, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 97. Владислав Найденов, 21. Радослав Цонев, 79. Мартин Петков, 20. Аймен Суда.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето'о, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 28. Йоанис Питас.