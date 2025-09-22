Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бекали: ЦСКА ще плаща не повече от 25 000 евро на Петреску

Бекали: ЦСКА ще плаща не повече от 25 000 евро на Петреску

  • 22 сеп 2025 | 09:45
  • 4073
  • 3
Бекали: ЦСКА ще плаща не повече от 25 000 евро на Петреску

Един от големите мениджъри в Румъния - Джовани Бекали, разкри, че Дан Петреску е големият фаворит на Христо Стоичков за нов треньор на ЦСКА.

ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез
ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

"Вярно е, че го търсят. Христо Стоичков е един вид собственик, президент, каквото искате в ЦСКА. Това е неговият отбор, който е в много трудна ситуация откъм точки в българското първенство. Сега да видим дали Дан Петреску се е възстановил напълно от здравословните проблеми, дали се чувства като треньор, или иска почивка до зимата. И в зависимост от това мога да говоря с Христо за евентуален договор. Ще знаем повече скоро", обяви Бекали пред Fanatik.ro, цитиран от Мач Телеграф.

"ЦСКА е отбор с много чужденци, емблематичен отбор. Първо, трябва да се свържа с Дан Петреску. Не съм говорил с него отдавна. Той се възстановява от болестта, която прекара. ЦСКА ще му дават около 18-20 000 евро на месец. Плюс бонуси. Да кажем 25 000 евро, но не повече. Единственият отбор, който плаща тези суми в момента в България, е Лудогорец", разкри още Бекали.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

  • 22 сеп 2025 | 09:30
  • 532
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 7438
  • 16
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 7636
  • 3
Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 02:20
  • 2048
  • 0
Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

  • 22 сеп 2025 | 01:55
  • 1816
  • 0
Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

  • 22 сеп 2025 | 01:32
  • 1363
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

1/8-финал на Световното първенство: България 1:0 Португалия! Следете мача ТУК!

1/8-финал на Световното първенство: България 1:0 Португалия! Следете мача ТУК!

  • 22 сеп 2025 | 10:57
  • 3396
  • 0
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 1599
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 7438
  • 16
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 7636
  • 3
Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 56604
  • 66
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 7224
  • 0