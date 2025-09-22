Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Ботев (Враца) и ЦСКА се изправят един срещу друг в последен двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" е от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Никола Попов.

"Армейците" започват новия си път след ерата "Душан Керкез" с гостуване на единствения отбор, освен Лудогорец, който взе точка от лидера в класирането Левски. Под ръководството на босненския специалист столичани записаха най-слабия старт в историята си, като от началото на новия сезон постигнаха само една победа, дошла с два гола в добавеното време срещу Септември (София).

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Чашата преля преди 4 дни, когато ЦСКА загуби от Арда (0:1) и логичното се случи - клубът се раздели с досегашния си наставник, а на негово място временно застана Валентин Илиев, който беше привлечен за треньор на дублиращия тим на "червените" и очакваше своя дебют срещу Етър във вторник.

Вместо това, Илиев ще застане край тъчлинията срещу отбора, от който започва професионалната си кариера. Любопитно е, че едно от спряганите имена за треньорския пост в Борисовата градина е това на Христо Янев, който е начело на Ботев (Вр).

"Зелените" се представят прилично през настоящата кампания, като дотук имат два успеха, четири равенства и две поражения, последното от които дойде в предния кръг от Берое (0:2). Домакините ще бъдат пределно мотивирани да зарадват своите фенове и в същото време да задълбочат кризата в лагера на противника.

23

Добрата новина за Янев и Илиев е, че нямат сериозни кадрови проблеми, което означава, че ще могат да заложат на най-добрите си футболисти в търсене на трите точки.

БОТЕВ (ВРАЦА) - ЦСКА

НАЧАЛО: 20:30 часа

СЪДИЯ: Никола Попов

СТАДИОН: "Христо Ботев", Враца