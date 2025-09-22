Популярни
ЦСКА с всичко най-добро във Враца

  • 22 сеп 2025 | 13:18
Валентин Илиев определи група от 22-ама футболисти за гостуването на Ботев Враца в двубой от деветия кръг на Първа лига. В сравнение с мача с Арда, загубен с 0:1, единствената промяна е отсъствието на Браян Кордоба и присъствието на Илиан Антонов.

Групата на ЦСКА за мача с Ботев Враца:

Густаво Бусато, Марин Орлинов, Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Давид Пастор, Сейни Санянг, Анхело Мартино, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Давид Сегер, Улаус Скаршем, Мохамед Брахими, Кевин Додай, Илиан Антонов Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой.

