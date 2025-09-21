Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Апоел се справи с гърци в последната си контрола преди старта на Евролигата

Апоел се справи с гърци в последната си контрола преди старта на Евролигата

  • 21 сеп 2025 | 17:19
  • 486
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив победи с 87-69 гръцкия Колосос Родос в последната си контрола преди старта на сезона в Евролигата.

Срещата се изигра днес в столичната зала "Арена София", а израелският гранд водеше от самото начало, като не позволи на съперника си да се доближи притеснително в резултата до края.

За тима воден от Димитрис Итудис предстои пътуване до Израел утре, където "червено-белите" ще изиграят мачовете си от следващата фаза на Суперкупата на страната.

Пуснаха в продажба билетите за България - Турция
Пуснаха в продажба билетите за България - Турция

Баскетболистите ще се завърнат в България на 28 септември (неделя), а на 29 септември ще проведат последна тренировка преди първия си мач от "турнира на богатите", в който приемат Барселона на 30 септември в "Арена София".

Срещата е с начален час 19:00 часа, а билетите вече са в продажба и голяма част от тях са разпродадени.

