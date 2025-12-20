Монтана срази Берое след силно първо полувреме

Монтана 2003 излезе еднолично на върха в класирането на баскетболното първенство на България при жените след победа у дома с 88:77 (21:17, 23:14, 21:23, 23:23) над Берое. В повторение на финала от миналия сезон шампионките стигнаха до успеха след 30 точки и 12 борби на Дениа Дейвис-Стюарт, която бе над всички в срещата.

Монтана изигра много силно първо полувреме, в чийто край водеше с 44:31. През второто играта вървеше кош за кош, което беше изцяло по вкуса на тима на домакините.

Освен Дейвис-Стюарт, много силно представяне за победителките записа и Преслава Пешева, която отбеляза 24 точки. С 16 остана Борислава Денчева.

За Берое Британи Отри завърши с 20, а Алия-Дийн Ахмад прибави 15. С по 12 се отчетоха Златка Маданкова и Валерия Алексиева.

В класирането Монтана води с три победи и загуба, Берое е на второ място с два успеха и две поражения, а Рилски спортист, който почива в този кръг, е на трета позиция с една победа и три загуби.