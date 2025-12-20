Скръбна вест: Отиде си Павел Димитров - значима фигура в плевенския баскетбол

Една от значимите личности в развитието на баскетбола в Плевен - Павел Димитров, е починал, съобщи БК Спартак Плевен на официалната си страница във Фейсбук. Димитров е считан за един от основоположниците на високото спортно майстроство в играта с оранжевата топка в града, посочват от клуба.

"Днес, след кратко боледуване ни напусна Павел ДИМИТРОВ - ПАВКАТА (1943 - 2025).

Един от основоположниците на високото спортно майсторство в Баскетбола в Плевен!

Треньор на поколения в нашата Школа, старши треньор на представителния мъжки отбор на Клуба, преподавател на всички настоящи треньори в ДЮШ на БК Спартак Плевен.

Изказваме искрените си съболезнования на близките и роднините на треньор ДИМИТРОВ!

"Почивай в мир, Павка!", пишат от плевенския клуб на официалната си Фейсбук страница.

Екипът на Sportal.bg изказва своите съболезнования към близките и семейството на Павел Димитров!