Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Пуснаха в продажба билетите за България - Турция

Пуснаха в продажба билетите за България - Турция

  • 19 сеп 2025 | 12:16
  • 2293
  • 9

От днес в продажба са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Турция на 11 октомври от 21:45 ч. на стадион "Васил Левски" в София. Всеки привърженик ще има право да се сдобие с до 8 пропуска за срещата, а закупените онлайн талони ще бъдат изпратени непосредствено след закупуването им на предварително посочен имейл.

От БФС напомнят, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител. Важно уточнение е, че фенове с артикули на гостуващия отбор ще бъдат пренасочени към сектора, предназначен за привърженици на гостите.

БФС избра новия селекционер на България
БФС избра новия селекционер на България

Ден преди мача (10 октомври) и в деня на срещата (11 октомври) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион "Васил Левски", които са разположени на ъгъла на ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", както и пред централния вход на ул. "Гурко". И в двата дни касите ще отворят в 10:00 ч., като на 10 октомври ще работят до 19:00 ч., а в деня на двубоя - до края на първото полувреме.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица организира благотворителен търг

Беласица организира благотворителен търг

  • 19 сеп 2025 | 09:54
  • 415
  • 1
Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

  • 19 сеп 2025 | 09:41
  • 7389
  • 5
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

  • 19 сеп 2025 | 09:19
  • 736
  • 0
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 6015
  • 4
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 17287
  • 60
"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

  • 18 сеп 2025 | 20:43
  • 18980
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 23098
  • 102
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 17287
  • 60
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 7715
  • 13
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 8665
  • 3
Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

  • 19 сеп 2025 | 10:52
  • 3722
  • 3
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 6015
  • 4