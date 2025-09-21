Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

  • 21 сеп 2025 | 11:46
  • 1637
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен отправи много остра критика към Пирели заради гумите от модела C6, които италианската компания достави на пилотите за Гран При на Азербайджан.

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Тази смес беше разработена за началото на този сезон с идеята да бъде използвана предимно на улични трасета. Освен в Баку до момента тя беше използвана още в Емилия-Романя, Монако и Канада, но и в трите случая сместта С5, която е и по-позната на отборите и пилотите, се представяше по-стабилно не само в състезателни условия, но и в една обиколка в квалификациите.

Изненадата с гумите в Баку. Или вече не е изненада?
Изненадата с гумите в Баку. Или вече не е изненада?

Тази тенденция се запази и в Баку, където отново си личеше, че дори и в квалификацията С5 ще бъде по-подходящата гума. Въпреки това Верстапен спечели полпозишъна с гумите С6, но след това критикува остро Пирели.

Коя ще е най-добрата стратегия в Баку днес?
Коя ще е най-добрата стратегия в Баку днес?

„В края дори не можех да използвам гумите, които исках, защото вече бяха направил доста обиколки със средно твърдите. Единствената остана опция беше нов комплект от меките, но тази гума е по-бавна. Още от началото на обиколката усещането беше по-лошо, просто гумата е посредствена.

„Мисля, че ще трябва да проведа разговор с Пирели и да им кажа просто да оставят тази гума у дома, защото тя прави целия уикенд много сложен. До квалификацията нямаме представа как работят средно твърдите гуми, няма смисъл.

„Вижте, ако гумата не работи тук... Тя не сработи в Монако, не работеше и на „Имола“ и в Монреал. Тогава няма смисъл от нея“, каза Верстапен.

Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна
Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

Идеята на сместта С6 и на нейното използване беше това да тласне отборите към стратегии с две спирания в бокса. Според Верстапен обаче по-добрият вариант за подобно нещо би бил просто пилотите да бъдат задължени да спират два пъти в бокса, както беше в Монако.

Формула 1 запазва двата задължителни бокса в Монако и за 2026 година
Формула 1 запазва двата задължителни бокса в Монако и за 2026 година

„Мисля, че ще е по-добре просто да ни задължат да правим две спирания, вместо да докарват гума, която изобщо не е по-бърза. Може да ни принудят да използваме и трите смеси в едно състезание. Това би било по-добре, отколкото да използваме гума, за която те твърдят, че е по-бърза, но всъщност не е“, обясни четирикратният световен шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Снимки: Gettyimages

