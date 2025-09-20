Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Изненадата с гумите в Баку. Или вече не е изненада?

Изненадата с гумите в Баку. Или вече не е изненада?

  • 20 сеп 2025 | 08:44
Изборът на гуми от страна на Пирели за Гран При на Азербайджан тази година не ентусиазира особено много отборите във Формула 1 и това ясно се видя в петъчните свободни тренировки в Баку.

Меките сликове този уикенд са от модела С6 – най-меките смеси в гамата на Пирели и създадени за улични трасета. Отборите ги използваха на „Имола“, в Монако и Монреал и отзивите от работата им са смесени, като обаче клонят към негативни. Което може да поднесе изненади в квалификацията днес и да видим най-добрите обиколки със средно твърдите гуми, които са С5 – добре познатите меки сликове, които миналата година бяха най-мекия вариант в Баку.

Най-меките сликове С6 дават малко по-добри времена в сравнение с С5, но пилотите се оплакват, че трудно ги вкарват в оптималния им работен прозорец, а след това сликовете много бързо губят най-доброто си представяне, като това често се случва дори преди края на бързата обиколка. Дължината на обиколката в Баку е 6003 метра и това ще е доста неприятна изненада в квалификацията.

При симулациите на квалификационни обиколки вчера се видя, че прогнозата на Пирели за малка разлика в представянето на С6 и С5 се оправдава – разликата между тях е около 0,2 секунди, дори по-малко, в полза на най-меките сликове. Разлика, която може да бъде заличена с по-прецизно каране и добре подготвени гуми С5, както и с изтегляне на стартфиналната права, като С5 още ще работят добре в последния сектор, а С6 може да са на ръба да загубят представянето си.

Другият проблем, който тормози пилотите и отборите е запазването на температурата в гумите – заради дългата стартфинална права гумите губят около 40 градуса от температурата си. С5 и С6 работят в сходен температурен прозорец – 95 – 110 градуса, а когато за спирането на първия завой температурата им е спаднала на 60 или дори малко по-ниски градуси, то поведението на С6 се определя като трудно предвидимо. И отборите предпочитат да заложат на С5, за да имат предвидими и добре познати гуми, за които имат информация и знаят как да постигнат максимума с тях.

Джордж Ръсел и Мерцедес заложиха на С5 пред С6 в Монреал и спечелиха квалификацията, а британецът беше трети на „Имола“ в битката за местата на старта със същата стратегия. Да видим какво ще стане днес. А темата за състезанието обещава да е по-интересна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

