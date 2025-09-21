Коя ще е най-добрата стратегия в Баку днес?

Надпреварата за Гран При на Азербайджан във Формула 1 традиционно включва само едно спиране в бокса, чийто момент често се определя от появата на колата на сигурността, която е много вероятно да бъде фактор в състезанието по улиците на Баку.

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Прогнозите на Пирели са, че и днес пилотите ще заложат на стратегия със само една смяна на гуми, въпреки решението на италианската компания да заложи на трите си най-меки смеси за уикенд край бреговете на Каспийско море. Според данните на Пирели оптималният вариант за покриване на дистанцията от 51 обиколки ще бъде старта със средно твърдите гуми и преминаване към твърдите между обиколки 16 и 22. Разбира се, съществуват и обратният вариант с по-дълга първа серия от обиколки, както и по-агресивен вариант със старт с меките гуми.

Както винаги изборът на стратегии ще зависи изцяло от гумите, с които разполагат пилотите за състезанието днес. Единствените пилоти, които нямат по нито един комплект нови твърди гуми са съотборниците в Рейсинг Булс Исак Хаджар и Лиам Лоусън, който ще стартира трети. От гледна точка средно твърдата смес единствено Оскар Пиастри, Ландо Норис, Люис Хамилтън, Пиер Гасли, Франко Колапинто, Естебан Окон, Оливър Беарман, Алекс Албон и Нико Хюлкенберг имат поне по един чисто нов комплект, а всички останали нямат такива, тъй като използваха повече средно твърди гуми в квалификацията.

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

