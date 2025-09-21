Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

  • 21 сеп 2025 | 10:24
  • 1088
  • 0

По-късно днес уличната писта в Баку ще приеме своето осмо състезание във Формула 1, а от полпозишъна в него ще стартира Макс Верстапен, който вчера спечели щурата квалификация край бреговете на Каспийско море.

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

В исторически план обаче полпозишънът не е най-добрата стартова позиция за пилот, който би искал да се бори за победата в Азербайджан. В досегашните седем състезания в Баку, само два пъти победителят от стартирал от първата позиция на стартовата решетка.

Коя ще е най-добрата стратегия в Баку днес?
Коя ще е най-добрата стратегия в Баку днес?

Това се случи в дебюта на надпреварата през 2016 година, когато тя носеше името Гран При на Европа. Тогава Нико Розберг потегли от полпозишъна и впоследствие спечели по доминантен начин победта. Три години по-късно беше ред на Валтери Ботас да стартира и завърши първи в Баку, вече в Гран При на Азербайджан.

В останалите пет случая потеглилият от полпозишъна пилот по една или друга причина не е успявал да трансформира първата си стартова позиция в победа. А състезателят, стартирал от най-задна позиция, който впоследствие печели в Баку, е Дениъл Рикардо, който през 2017 година триумфира от десетото място в онази наистина луда Гран При на Азербайджан.

Пилотът с най-много полпозишъни в Баку е Шарл Леклер, който потегли от първото място през 2021, 2022, 2023 и 2024. Най-добрият резултат на монегаска в състезание край бреговете на Каспийско море обаче е второто му място от преди 12 месеца.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 4716
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 21 сеп 2025 | 07:59
  • 11756
  • 0
Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“

Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“

  • 20 сеп 2025 | 22:58
  • 4694
  • 1
Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

  • 20 сеп 2025 | 18:44
  • 1571
  • 0
Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

  • 20 сеп 2025 | 18:34
  • 2355
  • 2
Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

  • 20 сеп 2025 | 18:23
  • 1571
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 2453
  • 33
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 2490
  • 3
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 4716
  • 0
Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

  • 21 сеп 2025 | 09:00
  • 2877
  • 2
Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 3762
  • 1
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 44202
  • 85