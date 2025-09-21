Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

По-късно днес уличната писта в Баку ще приеме своето осмо състезание във Формула 1, а от полпозишъна в него ще стартира Макс Верстапен, който вчера спечели щурата квалификация край бреговете на Каспийско море.

В исторически план обаче полпозишънът не е най-добрата стартова позиция за пилот, който би искал да се бори за победата в Азербайджан. В досегашните седем състезания в Баку, само два пъти победителят от стартирал от първата позиция на стартовата решетка.

Това се случи в дебюта на надпреварата през 2016 година, когато тя носеше името Гран При на Европа. Тогава Нико Розберг потегли от полпозишъна и впоследствие спечели по доминантен начин победта. Три години по-късно беше ред на Валтери Ботас да стартира и завърши първи в Баку, вече в Гран При на Азербайджан.

Only twice has the pole-sitter gone on to win in Baku 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qesqNAUVRd — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

В останалите пет случая потеглилият от полпозишъна пилот по една или друга причина не е успявал да трансформира първата си стартова позиция в победа. А състезателят, стартирал от най-задна позиция, който впоследствие печели в Баку, е Дениъл Рикардо, който през 2017 година триумфира от десетото място в онази наистина луда Гран При на Азербайджан.

Пилотът с най-много полпозишъни в Баку е Шарл Леклер, който потегли от първото място през 2021, 2022, 2023 и 2024. Най-добрият резултат на монегаска в състезание край бреговете на Каспийско море обаче е второто му място от преди 12 месеца.

