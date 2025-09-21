Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 1376
  • 0

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен изглежда е големият фаворит за победата в днешната Гран При на Азербайджан, в която той ще стартира от полпозишъна, а директно зад него ще потеглят пилоти, които в нормални условия няма да са толкова напред.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън
Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

Нидерландецът спечели вчерашната щура квалификация по улиците на Баку, за да си осигури първата стартова позиция пред бившия си съотборник от дните си в Торо Росо Карлос Сайнц с Уилямс. Обърканата квалификация, която включваше рекордните шест червени флага, позволи на Лиам Лоусън да стигне до третата позиция на старта с Рейсинг Булс, а до него на втората редица ще застане Андреа Кими Антонели с Мерцедес.

Вторият пилот на Сребърните стрели Джордж Ръсел ще потегли пети пред Юки Цунода, който ще оформи третия ред. Едва седми ще стартира първият от пилотите на Макларън Ландо Норис, който стана жертва на коварните условия в края на квалификацията вчера. Британецът ще раздели четвъртата редица с Исак Хаджар, а зад двамата на петата ще застанат миналогодишният победител в Баку Оскар Пиастри и Шарл Леклер, които се блъсна в решителната фаза на квалификацията вчера.

На фона на тази объркана стартова решетка в топ 10 Верстапен изглежда големият фаворит за победата край бреговете на Каспийско море. Не един и два пъти обаче сме ставали свиделите на големи обрати и драматични моменти по улиците на Баку, така че нидерландецът не може да си позволи отпускане нито за миг, въпреки това предимство, което ще има спрямо директните си съперници на старта.

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира днес в 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“

Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“

  • 20 сеп 2025 | 22:58
  • 3765
  • 0
Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

Алонсо: Трудно е да се каже кои бяха по-добрите гуми

  • 20 сеп 2025 | 18:44
  • 1386
  • 0
Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

  • 20 сеп 2025 | 18:34
  • 2037
  • 2
Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

Стела: Беше правилно Норис да излезе първи на пистата

  • 20 сеп 2025 | 18:23
  • 1419
  • 0
Пиастри: Прекрачих границата и се ударих

Пиастри: Прекрачих границата и се ударих

  • 20 сеп 2025 | 18:17
  • 1204
  • 0
Норис: Беше грешка да изляза първи в третата част

Норис: Беше грешка да изляза първи в третата част

  • 20 сеп 2025 | 18:11
  • 1615
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 1176
  • 4
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 901
  • 1
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 40310
  • 82
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 38291
  • 48
Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 1592
  • 0