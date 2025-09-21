Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен изглежда е големият фаворит за победата в днешната Гран При на Азербайджан, в която той ще стартира от полпозишъна, а директно зад него ще потеглят пилоти, които в нормални условия няма да са толкова напред.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

Нидерландецът спечели вчерашната щура квалификация по улиците на Баку, за да си осигури първата стартова позиция пред бившия си съотборник от дните си в Торо Росо Карлос Сайнц с Уилямс. Обърканата квалификация, която включваше рекордните шест червени флага, позволи на Лиам Лоусън да стигне до третата позиция на старта с Рейсинг Булс, а до него на втората редица ще застане Андреа Кими Антонели с Мерцедес.

We had SIX red flags and so much drama in qualifying 😵#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qFuv0d5tdF — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Вторият пилот на Сребърните стрели Джордж Ръсел ще потегли пети пред Юки Цунода, който ще оформи третия ред. Едва седми ще стартира първият от пилотите на Макларън Ландо Норис, който стана жертва на коварните условия в края на квалификацията вчера. Британецът ще раздели четвъртата редица с Исак Хаджар, а зад двамата на петата ще застанат миналогодишният победител в Баку Оскар Пиастри и Шарл Леклер, които се блъсна в решителната фаза на квалификацията вчера.

На фона на тази объркана стартова решетка в топ 10 Верстапен изглежда големият фаворит за победата край бреговете на Каспийско море. Не един и два пъти обаче сме ставали свиделите на големи обрати и драматични моменти по улиците на Баку, така че нидерландецът не може да си позволи отпускане нито за миг, въпреки това предимство, което ще има спрямо директните си съперници на старта.

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира днес в 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg