Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо поднесе своите извинения за червения си картон при гостуването на Манчестър Сити в Шампионска лига. Десният бек беше изгонен от игра още в 21-вата минута заради свое нарушение срещу Ерлинг Холанд като последен в защитата точно пред наказателното си поле. Впоследствие “гражданите” тотално надиграха неговия отбор и го победиха с 2:0.

“Като капитан поемам отговорност, съжалявам, че усложних завръщането ни в Шампионска лига!! Горд съм със своите съотборници, които се бореха до последната минута!! Остават ни още 7 мача, в които съм убеден, че ще покажем нашата стойност! Форца Наполи”, написа Ди Лоренцо в Инстаграм към отборна снимка преди началото на мача.

Заради червения си картон италианският национал ще пропусне домакинството на Спортинг (Лисабон) на 1 октомври. 32-годишният защитник беше титуляр във всички четири досегашни мача на Наполи през този сезон.

Снимки: Gettyimages