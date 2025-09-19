Популярни
Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 19:12
  • 431
  • 0

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо поднесе своите извинения за червения си картон при гостуването на Манчестър Сити в Шампионска лига. Десният бек беше изгонен от игра още в 21-вата минута заради свое нарушение срещу Ерлинг Холанд като последен в защитата точно пред наказателното си поле. Впоследствие “гражданите” тотално надиграха неговия отбор и го победиха с 2:0.

Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи
Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи

“Като капитан поемам отговорност, съжалявам, че усложних завръщането ни в Шампионска лига!! Горд съм със своите съотборници, които се бореха до последната минута!! Остават ни още 7 мача, в които съм убеден, че ще покажем нашата стойност! Форца Наполи”, написа Ди Лоренцо в Инстаграм към отборна снимка преди началото на мача.

Заради червения си картон италианският национал ще пропусне домакинството на Спортинг (Лисабон) на 1 октомври. 32-годишният защитник беше титуляр във всички четири досегашни мача на Наполи през този сезон.

Снимки: Gettyimages

