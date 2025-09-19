Мактоминей: Трябва да преглътнем тази загуба и да гледаме напред

Халфът на Наполи Скот Мактоминей прие философски загубата с 0:2 от Манчестър Сити на старта на Шампионската лига. Той смята, че отборът му е дал всичко от себе си в този мач, като сега трябва да преглъгне тази загуба и да гледа напред.

"Бахме компактни и непримирими. Знаехме, че трябва да бъдем добре организирани и да направим всичко възможно, за да спрем техните нападатели, като в същото време трябваше да бъдем и достатъчно опасни в предни позиции. Когато се налага да тичаш толкова много, е трудно да създаваш голови опасности. Те имат страхотни играчи. Ние пък трябва да преглътнем тази загуба и да гледаме напред", смята Мактоминей.

"Приятно бе да се завърна в Манчестър. Тук винаги съм се чувствал у дома. Обичам Италия и хората там, а Конте е брилянтен треньор и човек, на когото истински се възхищавам. Приятно се работи с него. Той повлия положително на кариерата ми и съм му много благодарен за шанса, който ми даде", допълни шотландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages