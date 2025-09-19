Гуардиола: Щастливи сме от победата, но ни предстои дълъг път

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола остана доволен от успеха с 2:0 над Наполи в първия кръг на Шампионската лига. Той заяви, че е щастлив от този успех, но предупреди, че пред тима му предстои дълъг път в турнира.

„Антонио Конте знае много неща и аз не съм толкова способен като него да организирам толкова силно представяне в защита с 10 души. Те останаха концентрирани, удвояваха зоните, културата им е изключителна. Не играхме скучен футбол, опитвахме се да вкарваме голове и стана по-лесно, след като открихме резултата. Щастливи сме от победата, но има още дълъг път в този турнир“, заяви Гуардиола.

Ерлин Холанд отбеляза първия гол в мача и вече има невероятните 50 гола в 49 мача в Шампионската лига.

„Да имаме Ерлинг в атака ни дава много увереност. Започнахме добре турнира, поздравявам момчетата“, каза още специалистът.

Той коментира и завръщането на Кевин де Бройне на "Етихад".

„Надявам се да го видя след мача. Не можете да си представите какво направи Кевин тук през тези 10 години. Да спечелим това, което спечелихме, без него щеше да е невъзможно. Видяхте любовта на феновете към него днес. Жалко е, че не успя да играе повече, но усети обичта на публиката“, допълни испанецът.

Снимки: Gettyimages